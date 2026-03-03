PREMIJER LIGA: Everton bolji od Barnlija, Sanderlend pobedio Lids
Fudbaleri Evertona pobedili su večeras na svom terenu u Liverpulu Barnli 2:0, u 29. kolu engleske premijer lige.
Strelci za Everton bili su Džejms Tarkovski u 32. i Kirnan Djuzberi-Hol u 60. minutu.
Everton je osmi sa 43 boda, a Barnli je na pretposlednjem, 19. mestu sa 19 poena.
U narednom kolu, Everton će u Londonu gostovati Arsenalu, dok će Barnli dočekati Bornmut.
Fudbaleri Bornmuta i Brentforda su u Bornmutu odigrali nerešeno 0:0.
Bornmut je deveti sa 40 bodova, a Brentford je sedmi sa četiri boda više.
Brentford će u narednom kolu gostovati Vulverhemptonu.
Fudbaleri Sanderlenda su na gostujućem terenu pobedili Lids 1:0, golom Habiba Dijare iz penala u 70. minutu.
Sanderlend je na 11. mestu sa 40 bodova, a Lids je na 15. poziciji sa 31 poenom.
U sledećem kolu, Sanderlend će dočekati Brajton, dok će Lids u Londonu gostovati Kristal Palasu.