Slušaj vest

Fudbaleri Evertona pobedili su večeras na svom terenu u Liverpulu Barnli 2:0, u 29. kolu engleske premijer lige.

Strelci za Everton bili su Džejms Tarkovski u 32. i Kirnan Djuzberi-Hol u 60. minutu.

Everton je osmi sa 43 boda, a Barnli je na pretposlednjem, 19. mestu sa 19 poena.

1/62 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

U narednom kolu, Everton će u Londonu gostovati Arsenalu, dok će Barnli dočekati Bornmut.

Fudbaleri Bornmuta i Brentforda su u Bornmutu odigrali nerešeno 0:0.

Bornmut je deveti sa 40 bodova, a Brentford je sedmi sa četiri boda više.

Brentford će u narednom kolu gostovati Vulverhemptonu.

Fudbaleri Sanderlenda su na gostujućem terenu pobedili Lids 1:0, golom Habiba Dijare iz penala u 70. minutu.

Sanderlend je na 11. mestu sa 40 bodova, a Lids je na 15. poziciji sa 31 poenom.

U sledećem kolu, Sanderlend će dočekati Brajton, dok će Lids u Londonu gostovati Kristal Palasu.