Američki predsednik Donald Tramp rekao je da ga ne zanima da li će fudbalska reprezentacija Irana učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Stvarno me nije briga hoće li Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu", kaže Tramp u intervjuu za Politiko i dodaje:

"Mislim da je Iran teško poražena zemlja. Oni koriste svoje poslednje snage".

Podsetimo, Iran je prva reprezentacija koja ja se kvlifikovala za Mundijal 2026, međutim, nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na tu zemlju, predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž izjavio je da njihova reprezentacija neće učestvovati na SP.

Svoje utakmice grupne faze Iran je trebalo da igra upravo u Americi - protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu i Egipta u Sijetlu.