Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da ga ne zanima da li će fudbalska reprezentacija Irana učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Stvarno me nije briga hoće li Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu", kaže Tramp u intervjuu za Politiko i dodaje:

"Mislim da je Iran teško poražena zemlja. Oni koriste svoje poslednje snage".

Napad Izraela i Amerike na Iran i odmazda Teherana Foto: Ohad Zwigenberg/AP, Tomer Neuberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Podsetimo, Iran je prva reprezentacija koja ja se kvlifikovala za Mundijal 2026, međutim, nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na tu zemlju, predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž izjavio je da njihova reprezentacija neće učestvovati na SP.

Svoje utakmice grupne faze Iran je trebalo da igra upravo u Americi - protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu i Egipta u Sijetlu.

Ne propustiteFudbalAU, JE L' MOGUĆE BAŠ ONI? Evo ko ide umesto Irana na Mundijal... Ovo je za potpunu nevericu!
profimedia-1044611486 copy.jpg
FudbalIRAN NEĆE DA IGRA NA SVETSKOM PRVENSTVU! Rat na istoku napravio totalni haos tri meseca pred Mundijal! Iranci odbijaju da putuju u Ameriku!
Mehdi Taj
FudbalBRUTALNO NAPALI ŽENE, FIFA IH IZBACUJE SA SP?! Pogledajte zbog čega ova zemlja strahuje, mogu da ostanu bez Mundijala VIDEO
zene-iran-fudbal.jpg
FudbalCENE KARATA ZA MUNDIJAL OTIŠLE U NEBESA, NAVIJAČI OGORČENI! Za prosečnog ljubitelja fudbala odlak na SP - nemoguća misja! Ulaznice 7 puta skuplje nego u Kataru!
Mundijal 2026

Andrej Kostić gol na večitom derbiju Izvor: Arena sport 1 Premium