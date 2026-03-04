Slušaj vest

Na današnji dan, 4. marta 2002. godnine, od posledica srčanog udara u 62. godini života preminuo je legendarni Velibor Vasović - jedan od najboljih srpskih fudbalera svih vremena i prvi Jugosloven koji je podigao trofej Kupa evropskih šampiona.

Ajaks je pobedom protiv Panatinaikosa (2:0) u Londonu osvojio prvi trofej Kupa šampiona u istoriji.

Kapiten Krojfu, Kajzeru i ostalim velikanima svetskog fudbala bio je legendarni Vaske.

1/6 Vidi galeriju Prvi Jugosloven koji je osvojio Kup šampiona Foto: Printskrin / You Tube

Proslavljeni jugoslovenski fudbaler rođen je 3. oktobra 1939. godine u Požarevcu. Bio je deveto dete u porodici siromašnog požarevačkog službenika ali je igrao fudbal "kao avion". Mnogi smatraju da je popularni Vaske najuspešniji Jugosloven koji se ikada bavio fudbalom, kao poslom.

Igrao je za prve timove Partizana, Crvene zvezde i Ajaksa i za 11 godina je osvojio čak 12 titula. Prvi je Jugosloven koji je postao pobednik Kupa evropskih šampiona i jedini u istoriji koji je igrao i za Zvezdu i za Partizan i bio trener večitih rivala. Tri puta je igrao finale Kupa šampiona i na kraju ga osvojio.

Vasović je upamćen kao izuzetan borac na terenu. On je poturao glavu tamo gde drugi nisu ni hteli ni smeli nogu. Nije priznavao poraz, nikada se nije predavao.

Karijeru je počeo kao 15-godišnjak u Partizanu. Odigrao je više od 300 utakmica u crno-belom dresu i osvojio četri vezane šampionske titule. Bio je ljubimac navijača Partizana, a onda je doneo odluku zbog koje su ga mnogi zamrzeli. U sezoni 1963/64 prelazi u Crvenu zvezdu i donosi im šampionsku titulu. Odigrao je u Zvezdi svega 13 utakmica na navodno je dobio čak pet miliona tadašnjih dinara, što je bio ogroman novac. Posle sezone provedene u Zvezdi usledio je povratak u Partizan i nova šampionska titula sa crno-belima. Partizan je tako stekao pravo da igra u Kupu šampiona i te 1966. godine napravili su najveći uspeh u istoriji kluba, stigli su do velikog finala.

Na nezvanično pitanje da li je Partizan prodao finale Realu 1966, odgovorio je odrečno:

"Ne, nego je igrao Vladica Kovačević s upalom pluća i temperaturom 38,5 i igrao je Milan Galić tek doveden iz vojske, posle osam meseci bez treninga! Igrali su jer su generali tako hteli. Mislili su: ‘Nema problema, Vaske će udenuti gol, onda će dvojici polomiti noge i sve će biti u red’. E, neće Vaske da lomi noge kad se nekom ćefne!"

1966. godine je otišao u tada malo poznati Ajaks, a karijeru je završio kao kapiten tog kluba sa peharom Kupa evropskih šampiona. Uspehe je nastavio i u Ajaksu sa pet titula i četiri kupa. Bio je ljubimac navijača koji su ga zvali "Vasko".

Na ćevapima zaradio bogatstvo

Kada je stigao u klub iz Amsterdama potpisao je dvogodišnji ugovor za 40 hiljada dolara i celokupna svota mu je odmah isplaćena. Čim je dobio novac kupio je u samom centru Amsterdama luksuzni restoran. U restoranu su se u svako doba dana i noći služila srpska jela i specijaliteti, naročito ćevapčići, koje je pravio jedan poznati beogradski ćevabdžija. Zahvaljujući njegovoj popularnosti restoran je bio stalno "krcat". Za godinu dana rada zaradio je čak 30 hiljada dolara.

Kapiten Krojfu

Nakon osvojene titule šampiona Holandije 1971. holandski novinarisu stavili Vasojevića na drugo mesto liste najboljih fudbalera, odmah iza legendarnog Johana Krojfa. Iste godine, tajnim glasanjem u svlačionici, saigrači su ga izabrali za kapitena tima.

Johan Krojf Foto: Profimedia

Gospodin u kopačkama

Vasović, koji se posle igračke karijere okrenuo advokaturi, govorio je engleski, francuski, ruski i holandski.

U periodu između 1983. i 1986. godine apstiniraoje iz fudbala. Iskoristio je diplomu i otvorio advokatsku kancelariju.

"Pošto ja volim da tumačim sve stvari u svoju korist, napišite: zato što sam po prirodi kockar, odbratni pokeraš u životu, koji tačno zna kakve karte ima njegov protivnik. Kao igrač i trener, ja sam se za jugoslovenske prilike sasvim dobro finansijski sredio i rešio sam da se fudbalu vratim samo na poziv koji se ne odbija", izjavio je tada Vaske.

Vasović je preminuo iznenada, 4. marta 2002. godine u Beogradu, od srčanog udara. Imao je 63 godine.