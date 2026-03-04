Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda će u nedelju, 8. marta na utakmici protiv Napretka iz Kruševca od 16.00 časova obeležiti 81. rođendan kluba i Međunarodni dan žena posebnom akcijom namenjenom svim damama na stadionu.

‍

Tim povodom, ispred istočne i zapadne tribine stadiona „Rajko Mitić“, biće postavljeni posebni foto-okviri namenjeni damama. Sve pripadnice lepšeg pola koje tog dana dođu na stadion i naprave fotografiju sa okvirima će učestvovati u humanitarnoj akciji.

Naime za svaku fotografiju FK Crvena zvezda i portal “MaxBet Sport” će donirati po 200 dinara u humanitarne svrhe. Na ovaj način klub želi da zajedno obeleži dva važna datuma, rođendan i Dan žena.

"Želimo da kroz zajedništvo i energiju pokažemo da Zvezda uvek misli na zajednicu i one kojima je pomoć najpotrebnija. Pozivamo sve navijače, a posebno dame, da u nedelju dođu na stadion „Rajko Mitić“, podrže crveno-bele protiv Napretka i budu deo akcije koja ima poseban, humanitarni značaj - poručili su iz Ljutice Bogdana 1A.

Ulaz na utakmicu je besplatan!