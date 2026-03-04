Slušaj vest

Nenad Lalatović za kratko vreme postao je miljenik ne samo navijača FK Novi Pazar, već i žitelja ovog grada u Raškoj.

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović govorio je za Kurir pred utakmicu četvrtfinala Kupa Srbije, u četvrtak od 14.45 sati, kada im u goste dolazi Crvena zvezda.

Nenad Lalatović
Nenad Lalatović slavi pobedu Novog Pazara nad Vojvodinom u Novom Sadu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dva dana pred najvažniju utakmicu u Novom Pazaru, Nenad Lalatović bio je na jednom futsal meču u gradu. Tamo je dočekan od strane publike ovacijama.

- Javi se Lalate! Javi se Lalate - uzvikivala je publika, tako da je Nenad Lalatović morao da ustane i sa osmehom se zahvali, a onda i pokloni gledaocima.

Novopazarci skandiraju Nenadu Lalatoviću Izvor: Kurir

Tokom intervjua za Kurir, u kojem je govorio o Kup utakmici između fudbalskih klubova Novog Pazara i Crvene zvezde, bili smo svedoci da je u dva navrata morao da prekida razgovor. Prvi put zaustavili su ga klinci iz jedne osnovne škole, dok su mu drugi put trubili iz automobila, a onda ga pozdravljali i ljubili na ulici.

FK Novi Pazar je 13. klub u trenerskoj karijeri Nenada Lalatovića u Srbiji, po čemu je apsolutni rekorder. Da podsetimo, popularni Lalat trenirao je Napredak, Crvenu zvezdu, Vojvodinu u tri navrata, Radnički Niš dva puta, Radnički 1923 iz Kragujevca, Spartak, Mladost dva puta, Čukarički, Voždovac, Borac, Mladost GAT, novosadski Proleter i sada Novi Pazar.

Ne propustiteFudbal"SAMO DA SUDIJA IZ LOVĆENCA BUDE POŠTEN..." Nenad Lalatović u svom stilu najavio spektakl u Pazaru i okršaj sa Zvezdom: Pecnuo FSS, poslao poruku Stankoviću...
Nenad Lalatović
FudbalOVO JE ČOVEK KOJI JE PREPORODIO NENADA LALATOVIĆA: Poznati trener sa njim igra fudbal: On je nazaslužniji...
Nenad Lalatović
FudbalRAZMONTIRAO VOJVODINU, A VOZI AUTO OD 1.500 EVRA: Odbio je Albaniju, a Lalatović se kune u njega!
Driton Camaj i Nenad Lalatović
FudbalKO KAŽE DA LALATOVIĆ NE SME DA SE PREKRSTI U NOVOM PAZARU: Kurir je došao do snimka koji sve govori, a Nenad kaže...
Nenad Lalatović

Nenad Lalatović priča o svojoj majci Dobrili Izvor: TikTok