Gulit je priznao da je gledao londonski derbi u 28. kolu Premijer lige.

Arsenal je na stadionu "Emirejts" kao domaćin pobedio Čelsi rezultatom 2:1 golovima Salibe i Timbera, dok je Hinkapi autogolom promenio "nulu" sa semafora pored gostujućeg tima. Sva tri gola su postignuta nakon kornera.

"Gledao sam utakmicu između Arsenala i Čelsija. Kako je ta utakmica bila dosadna! Gledao sam kako igrači forsiraju kornere i autove, video sam kako skupljači lopta pomažu igračima sa peškirima...", rekao je Rud Gulit kao gost holandskog podkasta "Ziggo Sport".

Objasnio je šta, prema njegovom mišljenju, fali modernom fudbalu.

"Nadam se da to neće postati trend. Svaki je igrač u neverovatnoj fizičkoj formi, ali želim gledati nekoga poput Lamina Jamala, nekoga ko sramoti protivnike. Nedostaje mi taj užitak. Jednostavno mi se više ne sviđa fudbal. Svi ispunjavaju svoje zadatke na terenu. Gde su fudbaleri koji driblaju? Gde su fudbaleri sa m**ima? Svi samo dodaju, dodaju i još malo dodaju", zaključio je Rud Gulit.

Arsenal trenutno vodi na tabeli Premijer lige sa 64 boda, i ima pet više od drugoplasiranog Mančester sitija, uz utakmicu više.

Čelsi je zabeležio treći meč bez pobede u Premijer ligi i nalazi se na šestoj poziciji sa 45 bodova.

U narednom kolu Arsenal gostuje Brajtonu, a Čelsi u Birmingemu igra protiv Aston Vile.