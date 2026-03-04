Slušaj vest

Po sedamnaesti put zaredom, tereni stadiona Kralj Petar I u Beogradu biće mesto susreta mladih fudbalskih talenata na Memorijalnom turniru „Deda Mlađa Mitrović“, posvećenom čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u beogradskom i srpskom fudbalu.

Ovaj turnir nije samo sportsko takmičenje - on je praznik fudbala, prijateljstva i sećanja. Deda Mlađa je kao osnivač čuvene Radove omladinske škole postavio temelje razvoja mladih igrača i kroz „Radove barake“ učio generacije ne samo fudbalskim veštinama, već i životnim vrednostima.

Tokom tri dana, 6, 7. i 8. marta, na terenima na Banjici snage će odmeriti mladi fudbaleri rođeni od 2013. do 2019. godine. Biće to prilika da nove generacije pokažu talenat, borbenost i ljubav prema igri, ali i da zajedno sačuvamo uspomenu na čoveka koji je posvetio život stvaranju zdravih temelja srpskog fudbala.

Foto: Privatna arhiva

- „Memorijalni turnir je ujedno i potvrda da je Banjica i danas važan fudbalski centar, mesto gde se neguje tradicija i gde se stvara budućnost beogradskog i srpskog fudbala. Kroz sportsko nadmetanje, druženje i fer-plej, promovišu se zdrave vrednosti, timski duh i poštovanje. Učešće je potvrdilo preko 100 ekipa u sedam različitih starosnih kategorija. U tri dana oživećemo duh i ideale koje je Deda Mlađa nesebično prenosio na mlade naraštaje“ - istakla je Jelena Polić-Stanković, generalni sekretar Rada i jedna od ključnih figura u organizaciji turnira.

Sedamnaest godina trajanja turnira svedoči o snazi sećanja i zahvalnosti. Ovaj događaj je više od takmičenja, on je dokaz da delo i vizija Deda Mlađe Mitrovića žive u svakom mladom fudbaleru koji zakorači na teren na Banjici.