U američko-izraelskom bombardovanju ženske osnovne škole u Minabu, gradu na jugu Irana, 165 devojčica izgubilo je život.

Na konferenciji za novinare pred utakmicu drugog kola Azijskog kupa između Irana i Australije, fudbalerka Sara Didar govorila je, između ostalog, i o ovom stravičnom zločinu.

Kada su novinari upitali 21-godišnju Saru kako se nosi sa trenutnim dešavanjima u Iranu, mlada fudbalerka je jedva zadržala suze.

"Sve smo se rastužile kada smo čule ovu vest, naravno, brinemo se. Želim da se moja zemlja što pre vrati u bolje dane. Došli smo ovde samo da igramo fudbal", rekla je Sara.

O situaciji u Iranu govorila je i selektorka Marzijeh Jafari.

"Naravno, brinemo se za naše porodice i našu zemlju, nadam se da će svi biti zdravi. Niko ne želi rat i niko ne voli ovo što se dešava. Naravno, svi smo zabrinuti za našu zemlju, porodice i ljude koji su tamo. Ovde smo došli da igramo fudbal i trudimo se da se fokusiramo na to", rekla je Jafari.

