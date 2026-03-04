Slušaj vest

FK Partizan je u velikoj krizi rezultata od početka drugog dela sezone.

Crno-beli su posle zimske pauze bili prvi na tabeli Superlige, a sada na drugoj poziciji imaju sedam bodova manje od Crvene zvezde.

Bez dlake na jeziku - Darko Tešović Foto: Starsport

Nikada ovako nije bilo

Darko Tešović, nekadašnji fudbaler i trener u mlađim kategorijama FK Partizan teško se miri sa lošom situacijom u Humskoj.

- Moram da priznam onako iz duše… Neću uopšte da pričam o tome koliki sam partizanovac. Ovo što se sada dešava nikada nije bilo. Teških trenutaka je bilo i kada sam bio klinac u školi, posle i kada sam bio prvotimac, ali to se uvek reševalo. Ovo danas je neka druga situacija. Prvo treba locirati uzrok - rekao je Darko Tešović u podkastu "AktuelA".

Smatra da je bila greška dati otkaz treneru Srđanu Blagojeviću posle eliminacije iz Kupa Srbije.

- Sada mnogi pričaju da je ogromna greške što je otišao Srđan Blagojević. Poznajem Srđana još od 2005. godine. Zajedno smo radili u Radničkom sa Novog Beograda. Studiozan trener, koji je sebe gradio kroz niže lige i mlađe kategorije, kako i treba svaki trener da počne svoj posao. Izgradio je sebe do te mere da je proglašen trenerom sezone u Mađarskoj. Radio je dobar posao u Partizanu, vrlo dobar. Mislim da nije trebalo da ode iz Partizana.

Sad plaču za njim, a smenili ga - Srđan Blagojević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Previše je tereta na fudbalerima

- Mlada je ekipa, treba to gledati otvorenih očiju. Inače, njima treba još nekoliko godina da postanu pravi igrači. To je suština priče. Srđan je to znao jer je radio u mlađim kategorijama, znao je period sazrevanja igrača od 18 do 21 godine. Niko ne sme da bude toliko pametan i hrabar da kaže kako će neki klinac biti ozbiljan igrač sa njegovih 15, 16 godina. Momci iz Partizana su preuranjeno ušli u prvi tim i previše tereta imaju na svojim leđima.

Zna Darko Tešović koji je problem Partizana.

- Znam kakav je teret kada morate da pobedite. Partizan nije kao drugi klubovi, on je jedna ozbiljna institucija. Prosto, to je najveći klub u Srbiji, uz Crvenu zvezdu. Jeste Partizan u lošoj situaciji, ali to ne sme da se omalovažava. Sve se može popraviti. Momci iz ekipe treba da budu strpljivi, kao i ljudi koji ih vode. Ima tu stvari koje treba ukopčati. Neophodne su dve stvari – baza i nadogradnju. Takođe, u ceo život su utkani organizacija, finansija i uslovi. Ako jedno od ta tri nedostaje, ne možete imati dobar rezultat. To se pokazalo mnogo puta, to je ta formula. Rezultat je neizbežan sa tom kombinacijom. Očigledno je da Partizan nema finansije, prosto je tako.

1/16 Vidi galeriju Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

Locirajte probleme i lošu selekciju

U čudu je Tešović što su razmirice unutar rukovodstva iz kluba otišle u medije i tako napravile problem.

- Meni smeta kada se svi problemi iznose iz kuće. Zašto neko da se sladi da li Predrag Mijatović i Danko Lazović imaju dobre odnose? To su pametni ljudi, treba to da reše u kancelariji. Kukali smo mnogo puta što u klubu nema pravih sportskih radnika. Bili su Vazura i Vučelić, ljudi nisu bili sportisti, došli su iz nekih drugih sfera. Sada imamo dva ozbiljna igrača na čelu kluba uz Rasima Ljajića takođe. Neko treba da locira te probleme.

Imao je bivši fudbaler i nekoliko zamerki na to kako izgleda danas FK Partizan.

- Ova selekcija je loše napravljena… Imate igrače koji ne mogu da odgovore zahtevima Partizana. Koji god trener da dođe ne može da napravi pomak. Srđan Blagojević je napravio jednu liniju, valovitu, držao se ritam, bio je prvi posle dužeg vremena… Omalovažali su jesenju titulu. Svaku utakmicu je važnu pobediti. Kao sportista morate da imate motiv da pobeđujete. To što je Partizan bio jesenji prvak treba svima da imponuje. Normalno da Zvezda neće mirovati ako je druga. Partizan se nije adekvatno pojačao. Nema finansije. Ko je kriv zbog toga? Ko je kriv što se promenio sistem u omladinskoj školi, da iz igrači dolaze u prvi tim. Neko je očigledno poremetio Partizan.

Nije dobro počeo - Damir Čakar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Čakar mi je prijatelj, ali nigde nije radio

Govorio je i o tome da navodno niko neće da bude trener Partizana.

- Priča se kako niko neće da dođe. Ali to nije tačno! Kako je moguće da Partizan od 250 vlasnika Pro licence ne može da nađe trenera poput Srđana Blagojevića? Ima vrlo kvalitetnih stručnjaka. Radomir Koković iz Železničara je veoma studiozan. Bojan Krulj ne radi nigde, a bio je u Tekstilcu i IMT-u, klubovima koji se bore za opstanak. Takođe je studiozan, polagao je licencu u BiH – nije mogao da se upiše ovde. Ja još nisam dokazani trener, a vodio sam sve rangove u Srbiji.

- Partizan se nikada ne odbija! To je moj stav. Daj Bože da Partizan dođe u situaciju da ima suficit od 100 miliona evra. Sigurno od nas niko neće biti trener. Dovešće se neko strano trenersko ime. Duljaj, Nađ i Tomić nisu bili spremni za tu ulogu. Nema šta da se neko ljuti, ako sam vidiš da nisi za to. Reference vam odlučuju. Što posle gimnazije nisi išao na fakultet, pa da radiš za 300.000 umesto 100.000 dinara? Znate koliko mene briga za imena? Pa ja sam igračko ime, pa me ne poznaje maltene niko od mlađih igrača.

- Damir Čakar je moj drug, rođeni smo u istom, igrali smo zajedno… On nema reference da bude prvi trener. Ima ime i prezime! Ali nije radio skoro nigde. On je napravio mnogo dobrih fudbalskih i vanfudbalskih stvari, ali trenutno nije za Partizan. Isključivo zbog njega sam bio na utakmici protiv OFK Beograda. On mi je drugar. Želeo sam da vidim šta to može da se uradi za sedam dana kada ode Nenad Stojaković, koji je napravio nešto svoje, što očigledno nije bilo dobro. Izgubio je utakmicu, najgora stvar - zaključio je Darko Tešović.