Slušaj vest

Po svemu sudeći, Alvaro Arbeloa napustiće klupu Reala na kraju sezone.

Zahvalio se prošlog leta Florentino Perez iskusnom Karlu Anćelotiju i na njegovo mesto postavio Ćabija Alonsa koji je pravio čuda na klupi Leverkuzena.

Međutim, mladi stručnjak se samo pola godine zadržao na klupi kraljevskog kluba.

Sredinom januara Florentino Perez mu se zahvalio na saradnji i na njegovo mesto postavio Alvara Arbelou. Iako je u startu naglašeno da je Arbeloa privremeno rešenje, mladi trener se nadao da će uspeti da se zadrži na klupi i izbori višegodišnji ugovor. Međutim, šanse da se to dogodi su minimalne.

Prvi čovek Reala uveliko je u potrazi za njegovim nasledniko. Prvi pik je bio Jirgen Klop, ali Nemac se navodno zahvalio Florentinu na pozivu.

Italijanski mediji sada su plasirali vest koja je ostavila u neverici fanove madridskog kluba. Navodno, jedan od glavnih kandidata za klupu Reala je aktuelni trener Milana Masimilijano Alegri.

1/3 Vidi galeriju Masimilijano Alegri Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Fayez Nureldine / AFP / Profimedia, Spada / Zuma Press / Profimedia

"Korijere delo Sport" objavio je da je Real već počeo da se raspituje oko Alegrija i da nije isključeno da će iskusni Italijan sesti na užarenu klupu Reala na kraju ove sezone.