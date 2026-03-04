Slušaj vest

Novi Pazar koji od nedavno, a za sada na sjajan način, vodi Nenad Lalatović, biće domaćin crveno-belima u utakmici četvrtfinala Kupa Srbije u četvrtak od 14.45 časova.

Kada je došao u klub priznao je da mu je velika želja da osvoji Kup, a nema sumnje da će predstojeći spektakl u Novm Pazaru biti utakmica sezone za domaćina.

"Da li igram protiv Zvezde ili Javora svejedno, meni je puls na 200 ovde, emocija koju imam ovde, prema gradu i igračima i ljubavi koju mi daju. Za sada je to tako, možda će me ispratiti sutra zvižducima. Ja bih najsrećniji bio kada bi navijači Pazara ispratili kao što sam dolazio. Tu bi onda pokazali pravu ljubav prema meni, a ja ću njima dok god sam ovde i kada odem odavde. Puls će biti 200 na početku utakmice, uvek je, ja želim da moj tim pobedi", rekao je Lalatović na konferenciji za medije.

Dodao je da je puno razmišljao o predstojećem meču protiv ekipe u kojoj je ponikao kao fudbaler, postao kapiten i koju je vodio kao trener.

"Ja sam odigrao ovu utakmicu 5-6-7 puta, prošetao sam nekoliko krugova oko stadiona i razmišljao o utakmici sa Zvezdom. Voleo bih da se prvo poluvreme završi bez golova, da uspemo da ne primimo gol, a onda u drugom poluvremenu ima još 45 minuta, mi bismo mogli da iskoristimo neku šansu, tako ja to maštam".

1/9 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Imao je pohvale na račun Crvene zvezde i njenog generalnog direktora.

"Igramo protiv stvarno najvećeg kluba u našoj zemlji, za mene i u regionu i jedan od najvećih u Evropi. Crvena zvezda je neverovatno napredovala u poslednjih deset godina, kad sam ja bio tamo, bez vode i struje, bez para, bez ičega... Nekako, sa tih 25 miliona koje su tada uzeli, stali su na noge i sada su tu gde jesu. Poleteli su ka gore, sasvim zasluženo. Moram da pohvalim i prvog čoveka kluba, Zvezdana Terzića, voleo ga neko ili ne, koji svoj posao radi odlično, trenutno je najveće ime od svih rukovodilaca u srpskom fudbalu. Napravio je od Crvene zvezde to što danas jeste, učesnika Lige šampiona, Lige Evrope dogurali su daleko".

"Zvezda zarađuje ozbiljne pare, ozbiljna imena, igrači, reprezentativci. Katai koji ima loptu, sakrije je da je ti ne vidiš, on je magija, jeste. I Ivanić, da ne nabrajam, Krunić koji je igrao u Milanu, Arnautović, glupo je pričati o takvim igračima, kako je sve to Zvezdan Terzić sklopio i namestio. Zato je i to što jeste, ja kažem, možete da ga mrzite, kao mene, da ga ne volite, kao mene, ali ne može niko da ga ospori, kvalitet. Neću da pričam o sebi, o Terziću, njegovom kvalitetu kao rukovodiocu Zvezde".

Poručio je da je ekipa sa Marakane znatno jača od ostatka Super lige Srbije.

"Zvezda ima dva tima, izvinjavam se ostalima, da igraju sa drugim timom, osvojili bi titulu. Zvezda ima budžet između 50 i 70 miliona evra, budžet Novog Pazara je oko milion i po evra. Zvezda je organizaciono fenomenalna, opet kažem, zahvaljujući Terziću. Ono kako su odigrali protiv Lila i Malmea, imali su tri vrhunska poluvremena protiv Lila, zaslužili su igrom da prođu dalje".

Pomenuo je i trenera crveno-belih i utakmicu Novog Pazara u Novom Sadu protiv Vojvodine.

"Pozdravio bih Dejana Stankovića, koji je moj veliki prijatelj. Njegove reči su mi ostale u glavi, "sudija je čekao sve vreme da nas ošteti"... Ne bih voleo da imam takav utisak sutra, želeo bih da imam utisak da ne želi da nas ošteti i da naškodi našem Novom Pazaru, voleo bih da nemam utisak da želi da pomogne Crvenoj zvezdi, jer Crvenoj zvezdi pomoć nije potrebna. Zvezda ima Zvezdana Terzića, ima fenomenalan tim, očekujem da sudija bude neprimetan, da ambijent bude fenomenalan, da se obe ekipe prikažu u najboljem mogućem svetlu, da navijači Zvezde navijaju za svoj tim kako dolikuje, da nas navijači bodre".

Uputaio je molbu navijačima

"Porodica kad se drži na okupu, to je nešto najjače, kad se raspadne, ništa ne valja. Voleo bih da smo mi u Novom Pazaru jedna porodica. Ako nas budu kaznili narednih pet-šest utakmica, nećemo moći da ostvarimo naše ciljeve, da se izborimo za Evropu. Sada su apetiti veći, želimo da pokušamo, ali to možemo samo uz pomoć naših navijača...".

Bonus video: