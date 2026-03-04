Slušaj vest

Zemun je poveo u osmom minutu golom Vasilija Bakića, a izjednačio je Dušan Lišani u 77. minutu.

Novo vođstvo Zemunu doneo je Dimitrije Tabaković u 82. minutu, a izjednačio je Kvaku Denzel u trećem minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca i izborio je penal seriju.

On je promašio prvi jedanaesterac, ali su petorica njegovih saigrača bila precizna za prvo polufinale Kupa u klupskoj istoriji.

Na drugoj strani Zemun je promašio dva penala i završio takmičenje u četvrtfinalu.

Danas igraju još Vojvodina - Trajal i Grafičar - Mačva, a u četvrtak igraju Novi Pazar - Crvena zvezda.

(Beta)

