Fudbaleri Jedinstva sa Uba plasirali su se prvi put u polufinale Kupa Srbije, pošto su posle jedanaesteraca pobedili Zemun 6:5, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo nerešeno 2:2.
NEVEROVATAN MEČ U KUPU SRBIJE Zemun se opet spotakao u Ubu: Jedinstvo posle penal ruleta u polufinalu
Zemun je poveo u osmom minutu golom Vasilija Bakića, a izjednačio je Dušan Lišani u 77. minutu.
Novo vođstvo Zemunu doneo je Dimitrije Tabaković u 82. minutu, a izjednačio je Kvaku Denzel u trećem minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca i izborio je penal seriju.
On je promašio prvi jedanaesterac, ali su petorica njegovih saigrača bila precizna za prvo polufinale Kupa u klupskoj istoriji.
Na drugoj strani Zemun je promašio dva penala i završio takmičenje u četvrtfinalu.
Danas igraju još Vojvodina - Trajal i Grafičar - Mačva, a u četvrtak igraju Novi Pazar - Crvena zvezda.
(Beta)
