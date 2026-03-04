Slušaj vest

Pred duel u Novom Pazaru na pitanja medija je odgovarao šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković.

Istakao je Stanković da je iza crveno-belih izuzetno naporan period.

- Po mom mišljenju su svi igrači junaci, jer izlazimo iz jednog ritma koji je “paklen” već nekih mesec i nekoliko dana, gde smo igrali na svaka tri ili četiri dana. Mislim da su za mene svi igrači utakmice, svi koji su izašli na teren, koji su ušli i umorni i iscrpljeni i povređeni i mentalno i fizički. Mi nećemo nikada tražiti izgovore na tom polju. Gledaćemo da se oporavimo, da dođu svi u mogućnost da daju svoj maksimum. Sada da li će njihovih sto posto biti pravih ili će nekome biti dovoljno i 70 da bi napravio razliku, za sada smo uspeli sve da oporavimo sem Enema. Njega ćemo sačekati da odradi pregled danas i sutra ćemo odlučiti da li će igrati ili ne - rekao je Stanković.

Strateg crveno-belih potom se osvrnuo i na značaj Kupa Srbije.

- Kup je jedno prestižno takmičenje. Kako se dolazi do kraja tako postaje sve važnije i važnije. U početku su svi malo opušteniji, a posle kada dođe četvrtfinale, polufinale pa i finale mnogo je lep osećaj. Crvena zvezda ne bira, ide na sve trofeje. Novi Pazar, da li bismo ga sreli u četvrtfinalu, polufinalu ili finalu, jednostavno, ako želiš da osvojiš kup moraš sve da pobediš.

Stanković je govorio i o kvalitetima ekipe iz Novog Pazara.

- Analiza kaže jedan dobar blok, igra jedan na jedan. Možda su bolji bez lopte nego sa loptom, iako i sa loptom naravno svi znaju da igraju. Imate pojedince koji mogu da reše situacije jedan na jedan, kao što je Camaj to pokazao protiv Vojvodine i pokazao koliko znači Novom Pazaru, jedno veliko pojačanje. Kao ekipa su dosta tvrdi i teško ih je probiti. To su pokazali i u prvom poluvremenu na prethodnom meču odigranom na našem stadionu, dok se mi nismo bolje namestili i snašli na terenu, gde smo posle toga i slomili njihov otpor. Očekujem isto tako jednog motivisanog protivnika. Igra se jedna utakmica, mi ćemo biti spremni na sve to.

Osvrnuo se šef stručnog štaba crveno-belih i na značaj podrške navijača Crvene zvezde na narednom meču.

- Nadam se da će biti tako. Ne sumnjam u naše navijače, nikada i neću sumnjati. To su naši pa su naši, uvek će biti naši i zato ih obožavam. Znam da će uvek biti tu, a pogotovo što je teže njih će biti više.

Na pitanje šta bi poželeo zvezdašima povodom 81. rođendana kluba, Stanković je odgovorio emotivno.

- Da samo nastave ovako. Bilo je i teških i lepih momenata, ali Crvena zvezda je Crvena zvezda. Crvena zvezda je iznad svih i ona nikada neće odustati. Mi smo svi tu prolazni. Koliko ćemo biti i ostati, pamtiće te po onome što si uradio, ali Crvena zvezda je jedan ozbiljan brend u celoj Srbiji. Ona će uvek ići i uvek će biti iznad svih i želim joj još mnogo godina da bude tu gde jeste.

Za kraj, Stanković se osvrnuo i na reči Nenada Lalatovića.

- Želeo bih da se zahvalim Nenadu Lalatoviću na lepim rečima, pogotovo o mojoj deci. Želim mu sreću, radi dobar posao. Gde god je bio doneo je svoju energiju, motivaciju i znanje. Mi smo odrasli na Marakani zajedno od devete ili desete godine. Veliki pozdrav za njega i sve najbolje za njegovu porodicu - zaključio je Stanković.