Slušaj vest

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović konačno se oporavio se od povrede i operacije primicača.

1/6 Vidi galeriju Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vlahović je bio prisutan na treningu "Stare dame", prvi put posle više od tri meseca pauze.

Dušan je van stroja bio od 29. novembra i uskoro bi mogao da bude na raspolaganju Lučanu Spaletiju.

Teško da će baš nastupiti za vikend protiv Pize, ali njegov povratak bi mogao da se desi nedelju dana kasnije na gostovanju Udinezeu.

Pre povrede, Vlahović je na 17 utakmica postigao šest golova u svim takmičenjima.

Srpskom fudbaleru ugovor ističe na leto i još uvek nije poznata njegova budućnost u Torinu.