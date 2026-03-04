Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u polufinale Kupa Srbije
KUP SRBIJE
ISTORIJA U NOVOM SADU - GOČMANAC ODBRANIO SVA ČETIRI PENALA I SPREČIO SENZACIJU: Golman Vojvodine apsolutni heroj, Trajal stao na korak od čuda!
Slušaj vest
Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pošto su na svom "Karađorđu" pobedili ekipu Trajala nakon izvođenja jedanaesteraca rezultatom 3:1 (1:1).
OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina
Vidi galeriju
Apsolutni heroj Vojvodine bio je golman Matija Gočmanac koji je odbranio sva četiri jedanaesterca u penal seriji, a pogađali su Veličković i Vidosavljević, što je bilo dosta za polufinale.
Strelac vodećeg gola za Vojvodinu bio je Milutin Vidosavljević u 70. minutu.
Vojvodina je nastavila sa napadima, ali je promašivala svoje šanse.
U samom finišu stigla je kazna za promašaje, Nikolić je u 88. minutu pogodio za 1:1. U poslednjim trenucima meča, dosuđen je penal za Novosađane, ali je Džon Meri je promašio kazneni udarac, pa su pobednika odlučivali jedanaesterci.
Reaguj
Komentariši