Fudbaleri Vojvodine plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pošto su na svom "Karađorđu" pobedili ekipu Trajala nakon izvođenja jedanaesteraca rezultatom 3:1 (1:1).

Apsolutni heroj Vojvodine bio je golman Matija Gočmanac koji je odbranio sva četiri jedanaesterca u penal seriji, a pogađali su Veličković i Vidosavljević, što je bilo dosta za polufinale.

Strelac vodećeg gola za Vojvodinu bio je Milutin Vidosavljević u 70. minutu.

Vojvodina je nastavila sa napadima, ali je promašivala svoje šanse.

U samom finišu stigla je kazna za promašaje, Nikolić je u 88. minutu pogodio za 1:1. U poslednjim trenucima meča, dosuđen je penal za Novosađane, ali je Džon Meri je promašio kazneni udarac, pa su pobednika odlučivali jedanaesterci.