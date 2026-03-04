Slušaj vest

- Crvena zvezda brine o svim članovima našeg društva, pa tako i o pripadnicama lepšeg pola, koje će imati priliku da iskoriste besplatni pregled u mobilnom mamografu koji će na Marakani biti postavljen u periodu od 7. do 9. marta ispred jugozapadne strane Marakane.

Akcija je organizovana u saradnji sa portalom "MaxBet Sport" u sklopu obeležavanja Zvezdinog rođendana i Međunarodnog dana žena.

Pregledu mogu pristupiti sve zdrave žene starosti od 45 do 69 godina, koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju, kao i žene koje su navršile 40 godina, a čije su bliske rođake imale rak dojke. Napominjemo da je na pregled potrebno poneti lični dokument, a radno vreme mobilnog mamografa će biti od 9 do 20 časova.

Mamografija podrazumeva rendgenski pregled tkiva dojki koji se obavlja u cilju kontrole zdravlja i podrazumeva pregled žena bez prisutnih simptoma i znakova bolesti.

Rak dojke je najčešće dijagnostikovano maligno oboljenje kod žena širom sveta i predstavlja najčešći maligni tumor u obolevanju i umiranju kod žena u Srbiji. Kada se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u preko 90% slučajeva, lečenje je kraće i efikasnije, a kvalitet života obolelih i lečenih žena znatno bolji.

Pregledi se zakazuju, a to možete učiniti putem brojeva telefona - 060/7171523 i 060/7171969, do popune termina.

Budi hrabra, pregledaj se!

Podsećamo da će sve pripadnice lepšeg pola moći u nedelju da uživaju u proslavi Zvezdinog rođendana, ali i da iskoriste brojne pogodnosti koje je klub pripremio povodom Međunarodnog dana žena. Ulaz na utakmicu je besplatan, vidimo se na Marakani - piše na sajtu Crvene zvezde.