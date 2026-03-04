Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine plasirali su se danas u polufinale Kupa Srbije, pošto su na svom terenu u Novom Sadu posle jedanaesteraca pobedili Trajal iz Kruševca 2:0, nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 1:1. Vojvodina je povela golom koji je Milutin Vidosavljević postigao u 71. minutu, a izjednačio je Lazar Nikolić u 88. minutu.

Fudbaler Vojvodine Džon Meri imao je priliku da donese pobedu ekipi u šestom minutu nadoknade, ali je promašio jedanaesterac. On je loše izveo penal, lopta je prvo pogodila jednu pa drugu stativu i vratila se u teren, posle čega ju je izbio igrač Trajala.

Nakon toga izvedeni su jedanaesterci, a golman Vojvodine Matija Gočmanac odbranio je sva četiri penala koje su izveli Lazar Nikolić, Igor Cvetojević, David Ivic i Nikola Bogdanović.

