O NJEMU BRUJI CELA SRBIJA! POGLEDAJTE KAKO JE GOLMAN VOJVODINE ODBRANIO ČAK ČETIRI PENALA! Nesvakidašnja scena u srpskom fudbalu, Matija "zaključao gol"! VIDEO
Fudbaleri Vojvodine plasirali su se danas u polufinale Kupa Srbije, pošto su na svom terenu u Novom Sadu posle jedanaesteraca pobedili Trajal iz Kruševca 2:0, nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 1:1. Vojvodina je povela golom koji je Milutin Vidosavljević postigao u 71. minutu, a izjednačio je Lazar Nikolić u 88. minutu.
Fudbaler Vojvodine Džon Meri imao je priliku da donese pobedu ekipi u šestom minutu nadoknade, ali je promašio jedanaesterac. On je loše izveo penal, lopta je prvo pogodila jednu pa drugu stativu i vratila se u teren, posle čega ju je izbio igrač Trajala.
Nakon toga izvedeni su jedanaesterci, a golman Vojvodine Matija Gočmanac odbranio je sva četiri penala koje su izveli Lazar Nikolić, Igor Cvetojević, David Ivic i Nikola Bogdanović.
Pogledajte kako je to izgledalo: