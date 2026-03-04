– Čestitam ekipi Trajala na odličnoj utakmici i moram da priznam da me nisu iznenadili. I pre utakmice rekao sam da Trajal nije slučajno izbacio Napredak i Železničar. Za nas je ova utakmica ušla u najgorem trenutku, ušli smo u neku apatiju posle dva uzastopna poraza. Ali, ako ćemo da gledamo u kojoj se ligi nalazimo i na kom se mestu nalazimo, reklo bi se da Trajal nije tim koga treba da se plašimo. Ali kada uđete u krizu, igre i rezultata i kada ne možete da postignete gol, onda je svaki protivnik, u ovom slučaju Trajal i više nego težak protivnik. Stvarali smo šanse, imali dosta šuteva, ali kada vas neće, onda ne ide kao kada ste u formi. I kao šlag na torti bio je taj penal u poslednjem minutu, šutira ga momak koji pet dana nije šutirao, iako ja nisam bio za to. On je bio samouveren, uzeo je i šutnuo i videli ste i sami šta je uradio. Tako da, nadam se da je ovim našim negativnim stvarima i krizi rezultata došao kraj. Mi za četiri dana imamo utakmicu protiv Partizana koja nam je veoma bitna. Mislim da treba da budemo realni i da kažemo da je Vojvodina danas treća na tabeli i u polufinalu Kupa Srbije, a da smo u poslednjih godinu dana prodali nekoliko standardnih igrača i napunili kasu i zato verujem da naša ekipa zaslužuje veću podršku. Utakmicu sa Partizanom dočekaćemo u boljem raspoloženju. Još jednom, svaka čast Trajalu i želim im da opstanu u Prvoj ligi – rekao je Tanjga.