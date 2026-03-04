TANJGA SE OBRATIO NAVIJAČIMA VOJVODINE POSLE POBEDE: "Verujem da naša ekipa zaslužuje veću podršku"
Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga čestitao je i svojoj i ekipi Trajala na današnjoj borbi za polufinale Kupa Srbije.
Voša se plasirala u polufinale posle penal serije u kojoj je Matija Gočmanac odbranio čak četiri penala.
– Čestitam ekipi Trajala na odličnoj utakmici i moram da priznam da me nisu iznenadili. I pre utakmice rekao sam da Trajal nije slučajno izbacio Napredak i Železničar. Za nas je ova utakmica ušla u najgorem trenutku, ušli smo u neku apatiju posle dva uzastopna poraza. Ali, ako ćemo da gledamo u kojoj se ligi nalazimo i na kom se mestu nalazimo, reklo bi se da Trajal nije tim koga treba da se plašimo. Ali kada uđete u krizu, igre i rezultata i kada ne možete da postignete gol, onda je svaki protivnik, u ovom slučaju Trajal i više nego težak protivnik. Stvarali smo šanse, imali dosta šuteva, ali kada vas neće, onda ne ide kao kada ste u formi. I kao šlag na torti bio je taj penal u poslednjem minutu, šutira ga momak koji pet dana nije šutirao, iako ja nisam bio za to. On je bio samouveren, uzeo je i šutnuo i videli ste i sami šta je uradio. Tako da, nadam se da je ovim našim negativnim stvarima i krizi rezultata došao kraj. Mi za četiri dana imamo utakmicu protiv Partizana koja nam je veoma bitna. Mislim da treba da budemo realni i da kažemo da je Vojvodina danas treća na tabeli i u polufinalu Kupa Srbije, a da smo u poslednjih godinu dana prodali nekoliko standardnih igrača i napunili kasu i zato verujem da naša ekipa zaslužuje veću podršku. Utakmicu sa Partizanom dočekaćemo u boljem raspoloženju. Još jednom, svaka čast Trajalu i želim im da opstanu u Prvoj ligi – rekao je Tanjga.
On je potom odgovorio na pitanje o izboru na golu, pošto je među stativama bio Matija Gočmanac.
– Pre početka takmičenja, dogovor je bio da Gočmanac brani u Kupu Srbije, dok je Rosić počeo da brani u prvenstvu i brani u odličnoj formi. I normalno je da u Kupu dobije šansu Gočmanac. Nismo od toga odustali. Imali smo ideju da u tim nekim utakmicama igramo u kombinavanom sastavu, ali ja sam uoči ove utakmice osetio da ćemo imati problema i to se obistinilo. Ja sam im rekao da će nam ovo biti najteža i najbitnija utakmica, ali da ćemo proći na penale. Verujte da sam to rekao. Što se tiče golmana, taj dogovor ostaje na snazi, kao što smo se dogovorili na početku sezone sa našim golmanom trenera Kocićem – zaključio je Tanjga.