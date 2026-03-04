Slušaj vest

Prednost Grafičaru doneo je defanzivac Mačve Nikola Jovanović autogolom u 14. minutu, a izjednačenje klubu iz Šapca Marko Nikolić pogotkom u 20. minutu.

Regularni deo utakmice završen je rezultatom 1:1, nakon čega je usledila penal serija.

Pogotke za Grafičar u penal seriji postigli su Veljko Ilić, Jakša Jevremović, Marko Živanović i Đorđe Ranković.

Za Mačvu su golove u penal seriji postigli Marko Nikolić, Mitar Ergelaš i Igor Milanović.

1/18 Vidi galeriju Grafičar - Radnički Niš Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Udarac sa "bele tačke" veziste Grafičara Veljka Vukojevića odbranio je golman šabačkog tima Miloš Savić, dok su svoje šuteve iz penala preko gola poslali igrači Mačve Luka Pejović i Igor Ristivojević, čijim promašajem je završena penal serija.

Uz Grafičar, kom je ovo prvi plasman u polufinale nacionalnog kupa u istoriji kluba, u polufinale Kupa Srbije su se danas plasirale i ekipe Jedinstva iz Uba i Vojvodine, dok će poslednji polufinalista biti pobednik duela između Novog Pazara i Crvene zvezde.