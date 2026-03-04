Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su na svom terenu u Madridu Ovijedo 3:0, u zaostalom meču 23. kola španske Primere.
RAJO VALJEKANO UBEDLJIV KOD KUĆE: Ovijedo zakucan za dno!
Prednost Rajo Valjekanu doneo je Horhe de Frutos golom u 44. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom iz penala u 50. minutu.
Konačan rezultat postavio je Alvaro Garsija pogotkom u 62. minutu.
Srpski vezista u ekipi Ovijeda Luka Ilić ušao je u igru u 61. minutu.
Rajo Valjekano se nalazi na 12. poziciji na tabeli sa 30 bodova, dok Ovijedo zauzima poslednje, 20. mesto sa 17 bodova.
Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Primeri igrati na gostujućem terenu, Rajo Valjekano protiv Sevilje, a Ovijedo u Kornelji de Ljobregat protiv Espanjola.
(Beta)
