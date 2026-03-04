Slušaj vest

Prednost Rajo Valjekanu doneo je Horhe de Frutos golom u 44. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom iz penala u 50. minutu.

Konačan rezultat postavio je Alvaro Garsija pogotkom u 62. minutu.

Srpski vezista u ekipi Ovijeda Luka Ilić ušao je u igru u 61. minutu.

Rajo Valjekano se nalazi na 12. poziciji na tabeli sa 30 bodova, dok Ovijedo zauzima poslednje, 20. mesto sa 17 bodova.

Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Primeri igrati na gostujućem terenu, Rajo Valjekano protiv Sevilje, a Ovijedo u Kornelji de Ljobregat protiv Espanjola.

(Beta)

