Pobedonosan gol za Leverkuzen postigao je Kristijan Kofane u 73. minutu.

Bajer Leverkuzen je šesti na tabeli sa 43 boda, dok HSV zauzima 11. mesto sa 26 bodova.

Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Bundesligi igrati na gostujućem terenu, Bajer Leverkuzen protiv Frajburga, a HSV protiv Volfsburga.

(Beta)

