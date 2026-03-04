Fudbaleri Bajer Leverkuzena pobedili su na gostujućem terenu u Hamburgu HSV 1:0, u zaostalom meču 17. kola Bundeslige.
BAJER ODNEO BODOVE IZ HAMBURGA: Kristijan Kofane presudio HSV
Pobedonosan gol za Leverkuzen postigao je Kristijan Kofane u 73. minutu.
Bajer Leverkuzen je šesti na tabeli sa 43 boda, dok HSV zauzima 11. mesto sa 26 bodova.
Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Bundesligi igrati na gostujućem terenu, Bajer Leverkuzen protiv Frajburga, a HSV protiv Volfsburga.

