Prednost Laciju doneo je Fisajo Dele-Baširu golom u 47. minutu, a izjednačenje Atalanti Mario Pašalić pogotkom u 51. minutu.

Vođstvo Laciju vratio je Bulaje Dija golom u 87. minutu, a izjednačenje Atalanti Junus Musa pogotkom u 89. minutu.

Gol koji je postigao napadač Atalante Nikola Krstović u osmom minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.

Srpski vezista u ekipi Atalante Lazar Samardžić počeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 76. minutu, dok njegov sunarodnik u ekipi Lacija Petar Ratkov nije ulazio u igru.

Revanš je na programu 22. aprila u Bergamu.

Pobednik ovog dvomeča će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Intera i Koma. Prva utakmica tog polufinalnog dvomeča, koja je odigrana u Komu, završena je rezultatom 0:0.

(Beta)