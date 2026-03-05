Slušaj vest

Najatraktivniji duel četvrtfinala Kupa Srbije igra se danas u Novom Pazaru, gde domaći Novi Pazar dočekuje Crvenu Zvezdu.

Meč počinje u 14,45, a stadion je danima pre utakmice bio domaći fenomen - ulaznice su rasprodate u rekordnom roku, uz ogromnu podršku navijača “plavih” koji veruju u senzaciju protiv šampiona Srbije.

Pazar je u dobroj formi u Superligi nakon serije trijumfa, pa euforija u gradu raste, dok Zvezda, iako je završila evropsku sezonu, ima sedam bodova prednosti na vrhu domaće lige i ima ambiciju da sa titulom i kup trofejem napravi dupli krun.

Direktan TV prenos utakmice možete da pratite na Arena sport Premium 1 sa početkom u 14,45. Naravno, tekstualni prenos meč pratite na portalu Kurira.