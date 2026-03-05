FLAMENGO IMA NOVOG TRENERA: Novi šef struke obećao da neće trenirati nijedan klub posle Kruzeira, ali...
Brazilski fudbalski klub Flamengo angažovao je Portugalca Leonarda Žardima za novog trenera, nakon što je dan ranije iznenada smenio Filipea Luisa.
Ovaj 51-godišnji bivši trener Monaka potpisao je ugovor do kraja 2027. godine, saopštio je klub iz Rio de Žaneira.
Luis je smenjen samo nekoliko sati pošto je Flamengo pobedio Madureiru sa 8:0 i plasirao se u finale regionalnog prvenstva Karioka.
Mnogi navijači, stručnjaci i bivši igrači Flamenga izrazili su podršku Luisu posle smene i izrazili nevericu zbog odluke predsednika kluba Luiza Eduarda Baptiste.
Pre samo dva meseca, Luis je produžio ugovor sa Flamengom do 2027. godine. On je predvodio Flamengo na 101 utakmici i upisao je 63 pobede, 23 remija i 15 poraza. Pet od tih poraza dogodilo se ove godine.
Žardim je prošle godine trenirao Kruzeiro i doveo taj tim do trećeg mesta u brazilskoj ligi. Napustio je klub nakon isteka ugovora u decembru i obećao je da nikada više neće trenirati neki drugi brazilski klub.