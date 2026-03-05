Slušaj vest

Brazilski fudbalski klub Flamengo angažovao je Portugalca Leonarda Žardima za novog trenera, nakon što je dan ranije iznenada smenio Filipea Luisa.

Ovaj 51-godišnji bivši trener Monaka potpisao je ugovor do kraja 2027. godine, saopštio je klub iz Rio de Žaneira.

Luis je smenjen samo nekoliko sati pošto je Flamengo pobedio Madureiru sa 8:0 i plasirao se u finale regionalnog prvenstva Karioka.

Mnogi navijači, stručnjaci i bivši igrači Flamenga izrazili su podršku Luisu posle smene i izrazili nevericu zbog odluke predsednika kluba Luiza Eduarda Baptiste.

Pre samo dva meseca, Luis je produžio ugovor sa Flamengom do 2027. godine. On je predvodio Flamengo na 101 utakmici i upisao je 63 pobede, 23 remija i 15 poraza. Pet od tih poraza dogodilo se ove godine.

Žardim je prošle godine trenirao Kruzeiro i doveo taj tim do trećeg mesta u brazilskoj ligi. Napustio je klub nakon isteka ugovora u decembru i obećao je da nikada više neće trenirati neki drugi brazilski klub.