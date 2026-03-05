Slušaj vest

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije je ostavio veliki trag u Ajaksu čiji je dres nosio od 2018. do 2023. godine.

U emisiji "The Tadić Ten" koju je objavio Ajaks Matijas de Liht i Doni van de Bek, Tadićevi saigrači u slavnom klubu, otkrili su da je Srbin pokazao autoritet i mnogo pre nego što je stigao do kapitenske trake.

"Obično bismo izašli na teren, onako opušteno. Sećam se da smo Doni van de Bek, De Jong i ja uzeli loptu i malo se zezali, onako polako. Onda nam je Dušan prišao i odjednom počeo da nam "ispucava" jake lopte u kretanju. Gledali smo se i mislili: "Šta se dešava?". Ali morali smo da ga pratimo, jer je on ipak bio veliko ime, igrao je na Svetskom prvenstvu. Mi smo bili klinci i imali smo strahopoštovanje. Odjednom smo sa tog laganog ritma prešli na "bum, bum, bum, bum". Tada smo shvatili: "Okej, ovo je Dušan Tadić"".

U emisiji je govorio i trener Erik ten Hag.

"Doneo je odmah neverovatnu ličnost u svlačionicu. Od prvog dana postavio je veoma visoke standarde. To je i zahtevao od nas, ali na jedan dobar način. Jednostavno je uvukao sve nas u taj proces stalne želje da budemo bolji".

Tadić je u Ajaks stigao iz Sautemptona, a prethodno je bio član Tventea, Groningena i Vojvodine. Iz Ajaksa je otišao u Fenerbahče, a od leta 2025. godine nosi dres Al Vade iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ove sezone je na 32 utakmice u svim takmičenjima postigao pet golova uz 17 asistencija.

