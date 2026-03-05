Slušaj vest

Utakmica između fudbalera Novog Pazara i Crvene zvezde koja je danas na programu od 14.45 časova, izaziva ogromnu pažnju domaće sportske javnosti.

FK Crvena zvezda jeste favorit za plasman u polufinale Kupa Srbije, međutim u jednoj utakmici i to na terenu Novog Pazara bilo kakve predikcije i kalkulacije padaju u vodu.

Nenad Lalatović na utakmici između Novog Pazara i Crvene zvezde (2:1) odigranoj 2015. Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©

Lalatović u prvom planu

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović imao je više nego zanimljiv performans vezano za utakmicu protiv Crvene zvezde, apostrofirajući da želi samo pošteno suđenje od strane Danila Nikolića. Sa druge strane, sa Marakane njegov kolega Dejan Stanković govorio je isključivo o stvarima vezanim za svoju ekipu, uz puno uvažavanje protivnika.

Kada se pogleda statistika međusobnih dueal Crvene zvezde i Novog Pazara, fudbaleri dva kluba igrali su 29 utakmica. Prvi duel je odigran 2009. godine i to u Kupu Srbije, kada su crveno-beli slavili rezultatom 1:0. Zvezda je čak 25 puta trijumfovala, dok je tri puta bilo nerešeno, uz jednu pobedu Novog Pazara.

Nenad Lalatović na utakmici između Novog Pazara i Crvene zvezde (2:1) odigranoj 2015. Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©

Duel Lalata i čika Miše

I sad, baš je više nego zanimljiv taj duel u kojem je pobedio Novi Pazar, odigran 4. aprila 2015. godine u Superligi Srbije. Na klupi Crvene zvezde kao trener sedeo je upravo Nenad Lalatović, a na drugoj strani Milorad Kosanović, nedavno preminuli trenerski doajen. Utakmicu je sudio Vlado Glođović.

Poveo je Novi Pazar u 15. minutu preko Predraga Pavlovića, da bi samo minut kasnije izjednačenje doneo Miloš Cvetković. Pobedu domaćinu doneo je Marko Jevtović iz penala u 69. minutu. Posle meča Nenad Lalatović, tada trener Crvene zvezde imao je štošta da prigovori arbitru Vladi Glođoviću i njegovim pomoćnicima. Nekoliko minuta proveo je u razgovoru sa njima.

1/7 Vidi galeriju Novi Pazar - Crvena zvezda 2015. Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©, Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Sastavi timova

Novi Pazar igrao je u formaciji 3-6-1: Zlatko Zečević - Miloš Tintor, Slobodan Vuković, Bojan Đorđević - Miroljub Kostić, Predrag Pavlović, Marko Jevtović, Milos Mijić, Bruno Matos, Vladimir Radivojević - Admir Kecap. Šansu u drugom poluvremenu dobili su Filip Arsenijević, Dejan Rusmir i Falkao.

Crvena zvezda igrala je u formaciji 4-4-2: Predrag Rajković - Miloš Cvetković, Darko Lazić, Savo Pavičević, Dušan Anđelković - Darko Lazović, Aleksandar Kovačević, Saša Stojanović, Aleksandar Katai - Luka Jović, Džoš Parker. Priliku u nastavku igre dobili su Petar Orlandić, Miloš Bosančić i Danijel Avramovski.

Nenad Lalatović na utakmici između Novog Pazara i Crvene zvezde (2:1) odigranoj 2015. Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Polufinale 29. aprila

U dosadašnjem delu Kupa Srbije crveno-beli su bili bolji od Slovena iz Rume i Budućnosti iz Dobanovaca. Na poslednjem odigranom meču u Superligi crveno-beli su se u prvenstvu sastali sa Radničkim iz Kragujevca na gostujućem terenu i trijumfovali rezultatom 0:2.

Novi Pazar je u prve dve runde nacionalnog kupa bio bolji od ekipe Naftagas Elemir i Dubočice. Tokom prethodnog vikenda kao domaćini slavili su protiv TSC rezultatom 2:0.

Plasman u polufinale Kupa Srbije već su izborili Vojvodina, Grafičar i Jedinstvo Ub. Termin za utakmice je 29. april, dok je finale predviđeno da bude igrano 13. maja.