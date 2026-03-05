Pojavio se novi snimak tuče navijača Crvene zvezde i Partizana.
JEZIVA TUČA DELIJA I GROBARA! Isplivao snimak brutalnog nasilja! Uništen kafić, motke, buka i divljanje huligana
Podsetimo, uoči 178. večitog derbija, došlo je do velike tuče navijača na Petlovom brdu.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se veliki broj navijača naoružanih motkama, a sada se pojavio još jedan.
Ovaj snimak je nastao u kafiću u kojem se nalazila grupa navijača koja je bila u brutalnom sukobu sa drugom grupom koja se pojavila ispred.
Tuča Delija i Grobara pred 178. večiti derbi Foto: Printscreen / Instagram / hooliganscz_official
Prozori kafića su izlomljeni, na podu je staklo, a stolovi i stolice su razbacani.
Pogledajte kako su izgledali trenuci haosa:
