Podsetimo, uoči 178. večitog derbija, došlo je do velike tuče navijača na Petlovom brdu.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se veliki broj navijača naoružanih motkama, a sada se pojavio još jedan.

Ovaj snimak je nastao u kafiću u kojem se nalazila grupa navijača koja je bila u brutalnom sukobu sa drugom grupom koja se pojavila ispred.

Tuča Delija i Grobara pred 178. večiti derbi Foto: Printscreen / Instagram / hooliganscz_official

Prozori kafića su izlomljeni, na podu je staklo, a stolovi i stolice su razbacani.

Pogledajte kako su izgledali trenuci haosa:

