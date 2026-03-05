Slušaj vest

Podsetimo, uoči 178. večitog derbija, došlo je do velike tuče navijača na Petlovom brdu.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se veliki broj navijača naoružanih motkama, a sada se pojavio još jedan.

Ovaj snimak je nastao u kafiću u kojem se nalazila grupa navijača koja je bila u brutalnom sukobu sa drugom grupom koja se pojavila ispred.

Prozori kafića su izlomljeni, na podu je staklo, a stolovi i stolice su razbacani.

Pogledajte kako su izgledali trenuci haosa:

