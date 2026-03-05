Slušaj vest

"Trenutno se ne razmatraju alternativna mesta održavanja. Konačna odluka se očekuje krajem sledeće nedelje", saopštila je UEFA o utakmici zakazanoj za 27. mart između aktuelnih šampiona Južne Amerike i Evrope.

Argentina i Španija trebalo bi da igraju na stadionu "Lusail", gde je održano epsko finale Svetskog prvenstva 2022. godine u kojem je Argentina posle penala pobedila Francusku.

"U toku su razgoori sa lokalnim organizatorima koji su uložili ogroman trud da utakmica bude uspešno organizovana", navela je UEFA.

ARGENTINA JE ŠAMPION SVETA! Gaučosi do Zlatne boginje posle penala! NAJBOLJE FINALE IKADA, Mesi poništio Mbapeov het-trik! Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

Ako Doha bude preveliki bezbednosni rizik, utakmica bi mogla biti premeštena u Španiju ili negde drugde u Evropi, gde i igraju skoro svi igrači oba tima.

Prva ovakva utakmica, Finalisima, odigrana je na Vembliju u junu 2022. godine kada je Argentina pobedila Italiju sa 3:0.

