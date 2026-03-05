NOVI PAZAR - ZVEZDA: Lalatović i Stanković svim silama idu jedan na drugog za polufinale! (SASTAVI)
Biće ovo utakmica sezone za Novopazarce koji su od dolaska Nenada Lalatovića zabeležili tri pobede iz isto toliko utakmica.
Novi Pazar je trenutno na četvrtom mestu u Super ligi Srbije, a Lalatović je po dolasku u klub istakao da mu je velika želja da sa ovim timom dođe do trofeja u Kupu.
Crvena zvezda je na žrebu, dobila u ovom trenutku verovatno najteže gostovanje u Srbiji. Interesovanje navijača je bilo ogromno, pa bi i neki veći stadioni bili rasprodati.
Novi Pazar je sa Lalatovićem pobedio OFK Beograd kao domaćin rezultatom 2:1, pa Vojvodinu u gostima rezultatom 3:0, a potom na Gradskom stadionu u Novom Pazaru i TSC rezultatom 2:0.
Crvena zvezda je u prethodnoj utakmici Super lige Srbije pobedila Radnički u Kragujevcu rezultatom 2:0. Pre toga je ispala iz Lige Evrope porazom od Lila u revanšu baraža za osminu finala rezultatom 2:0.
Sastav Crvene zvezde
Mateus - Eraković, Veljković, Učena - Seol, Krunić, Kostov, Elšnik, Tiknizjan - Duarte, Katai.
Sastav Novog Pazara
Samčović - Miletić, Hadžimujović, Abdulahi, Bačkulja, Togbe, Stanisavljević, Marinković, Davidović, Sadi, Camaj.
Stanković očekuje težak meč
Dejan Stanković je rekao da je svestan da bi njegov tim mogao da naiđe na brojne probleme u Novom Pazaru.
"Analiza kaže jedan dobar blok, igra jedan na jedan. Možda su bolji bez lopte nego sa loptom, iako i sa loptom naravno svi znaju da igraju. Imate pojedince koji mogu da reše situacije jedan na jedan, kao što je Camaj to pokazao protiv Vojvodine i pokazao koliko znači Novom Pazaru, jedno veliko pojačanje. Kao ekipa su dosta tvrdi i teško ih je probiti. To su pokazali i u prvom poluvremenu na prethodnom meču odigranom na našem stadionu, dok se mi nismo bolje namestili i snašli na terenu, gde smo posle toga i slomili njihov otpor. Očekujem isto tako jednog motivisanog protivnika. Igra se jedna utakmica, mi ćemo biti spremni na sve to".
"Puls na 200"
Nenad Lalatović je na konferenciji za medije pre utakmice istakao da želi pobedu protiv crveno-belih.
"Da li igram protiv Zvezde ili Javora svejedno, meni je puls na 200 ovde, emocija koju imam ovde, prema gradu i igračima i ljubavi koju mi daju. Za sada je to tako, možda će me ispratiti sutra zvižducima. Ja bih najsrećniji bio kada bi navijači Pazara ispratili kao što sam dolazio. Tu bi onda pokazali pravu ljubav prema meni, a ja ću njima dok god sam ovde i kada odem odavde. Puls će biti 200 na početku utakmice, uvek je, ja želim da moj tim pobedi", rekao je Lalatović na konferenciji za medije.