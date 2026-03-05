Biće ovo utakmica sezone za Novopazarce koji su od dolaska Nenada Lalatovića zabeležili tri pobede iz isto toliko utakmica.

Novi Pazar je trenutno na četvrtom mestu u Super ligi Srbije, a Lalatović je po dolasku u klub istakao da mu je velika želja da sa ovim timom dođe do trofeja u Kupu.

Crvena zvezda je na žrebu, dobila u ovom trenutku verovatno najteže gostovanje u Srbiji. Interesovanje navijača je bilo ogromno, pa bi i neki veći stadioni bili rasprodati.

Novi Pazar je sa Lalatovićem pobedio OFK Beograd kao domaćin rezultatom 2:1, pa Vojvodinu u gostima rezultatom 3:0, a potom na Gradskom stadionu u Novom Pazaru i TSC rezultatom 2:0.