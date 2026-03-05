Slušaj vest

FK Crvena zvezda u zimskom prelaznom roku tražila je rešenje na poziciji napadača.

Ruski mediji pišu da je jedna od opcija bio Aleksandar Soboljev, centarfor Zenita, ali da transfer na kraju ipak nije realizovan.

Stanković stopirao transfer

Navodno su rukovodstva dva kluba, Crvene zvezde i Zenita imali dogovor da Aleksandar Soboljev da u decembru zaduži crveno-beli dres, a onda se u januaru priključi ekipi na pripremema u Turskoj. Radilo se o šestomesečnoj pozajmici, sa mogućnosti otkupa na leto.

Međutim, novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković stopirao je ovaj transfer, jer je tokom rada u Rusiji bio upoznat sa kvalitetima Aleksandra Soboljeva. Igrač takvih karakteristika mu nije bio potreban i do realizacije transfera nije došlo.

Izabrani Enema

Crvena zvezda je ove zime pojačala konkurenciju u napadu Marku Arnautoviću i Brunu Duarteu, tako što je iz OFK Beograda dovela Holanđanina Džeja Enema. Korpuletni centarfor pokazao se kao pun pogodak, jer je bio produktivan u Ligi Evrope protiv Lila, ali i utakmicama domaće Superlige.

Ova senzacionalna vest izazvala je veliku pažnju u Rusiji, tako da je svoje viđenje cele situacije morao da da i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

- Vest o mogućem transferu Soboljeva u Crvenu zvezdu je netačna. Igrač nije mogao da se pridruži našem klubu ove zime - rekao je Zvezdan Terzić u kratkoj izjavi za Sport-Ekspres.

Nudili u Glušenkova

Dvadesetosmogodišnji Aleksandar Soboljev ove sezone odigrao je 25 utakmica za Zenit, postigavši šest golova, uz dve asistencije. Pre dolaska u Sankt Peterburg 195 centimetara visoki Soboljev igrao je moskovski Spartak.

Ovo nije prvi put da ruski mediji povezuju Crvenu zvezdu sa Aleksandrom Soboljevom, jer su to činili i prošlog leta. Isto tako, sa prvakom Srbije je u vezu dovođen još jedan navalni igrač Zenita - Maksim Glušenkov.