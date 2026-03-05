Slušaj vest

FK Partizan je trenutno u teškoj situaciji koja se prenela na teren i usledila je kriza rezultata. Crno-beli su jesenji deo sezone završili kao lideri na tabeli Superlige, sa bodom više od Crvene zvezde, a sada su drugi u prvenstvu, sa sedam bodova minusa u odnosu na najvećeg rivala i četiri više u odnosu Vojvodinu sa kojom igraju za vikend.

Branko Brnović (58) priznato je i cenjeno fudbalsko i trenersko ime iz Crne Gore. Nosio je dres Partizana od 1991. do 1994. godine, osvojio dve titule i dva kupa, upisao 88 utakmica u crno-belom dresu, pre nego što je otišao u španski Espanjol gde je igrao šest godina. Bio je selektor reprezentacije Crne Gore od 2011. do 2015. godine i trener Budućnosti iz Podgorice.

Kako vidite aktuelno stanje u FK Partizan?

- Treba celokupnu situaciju sagledati sa više aspekata, ali ja ću se držati sportskog dela. Nisam osoba koja se raduje tuđim neuspesima. Kada je Predrag Mijatović došao u Partizan, mnogi su i tada negodovali. Kritikovali su i kada smo bili jesenji prvaci ispred Crvene zvezde. To nisu ljudi koji vole Partizan. Da se razumemo, Partizan nije klub Predraga Mijatovića, Rasima Ljajića, Danka Lazovića, već klub svih nas - počeo je emotivno razgovor za Kurir Branko Brnović i nastavio:

- Ništa ne može preko noći da se uradi! Umesto da budemo srećni što imamo jednu veličinu poput Mijatovića u klubu, pojedinci negoduju. Mnogo dobro znam kako je Mijatoviću bilo u Realu kada je tamo došao za sportskog direktora. Kako se nosio sa velikim imenima i raznim lobijima u klub, ali uspeo je da napravi rezultat. Treba mu pomoć kako bi iste dobre stvari napravio i u Partizanu. Sada nije dobro, to je činjenica, ali će biti dobro. Samo mu treba vremena.

Kada kažete da Mijatoviću treba pomoć, na šta mislite?

- Da skratim priču, treba mu podrška i pre svega finansijska pomoć. Pogledajte šta su komšije napravile u proteklih deset godina. Moćni su da dovedu Marka Arnautovića iz Intera i Radeta Krunića iz Milana! Uz Aleksandra Kataija, Mirka Ivanića, Miloša Veljkovića... Imaju tonu kvalitetnih igrača. Ali, nije njihov uspeh došao preko noći. Radili su postepeno i sada su jaki. Nešto se ne sećam da su ih neki zvezdaši kritikovali i spoticali, kao što čine neki partizanovci sada. Bilo ih je, nije da nije, ali ne u ovolikom broju. Arnautović vredi kao čitav Paritzan!

Koliko je potrebno vremena da Partizan ispliva iz krize?

- Dobro sam upoznat sa situacijom u klubu. Finansije otežavaju celu priču. Slušamo mesecima unazad kritike zbog izbora trenera, loših rezultata... A, niko da pomene i pita zašto ljudi koji su u FK Partizan zaduženi za finansije ne rade svoj posao. Zašto dosad nisu obezbedili novac? Valjda su se školovali za taj posao koji rade, valjda imaju iskustva u kompanijama u kojima su radili... Od tog novca kojeg nema Partizan bi mogao da dovede kvalitenog trenera, a onda i neke igrače. Kad se to bude rešilo, Partizan će opet biti veliki, čak i veći nego u vreme kada sam ja igrao u klubu. Da pojednostavim, dajte finansije Predragu Mijatoviću i videćete.

U težoj situaciji nego što je sada Partizan, bila je Crvena zvezda pre decenije, s tim da nisu imali para za struju i vodu, da im država nije platila licencu za Ligu šampiona. Međutim uspeli su. Može li tako i Partizan?

- E, upravo to što je uradio Zvezdan Terzić, sada želi da učini Predrag Mijatović. I zato se forsiraju mladi igrači, jer su oni jedini garant unosnih transfera. Siguran sam da je mogao Mijatović ove zime da proda neke od klinaca, ali nije. Hteo je da izvuče veći novac na leto. Nije tajna da je bilo ponuda za Andreja Kostića, Milana Vukotića, Nikolu Simića, Vanju Dragojevića, Ognjena Ugrešića... Sa novcem od tih transfera, Partizan može finansijski da se stabilizuje. I zato kažem da je potrebno pomoći Mijatoviću, a istrčavati se sa izjavama. Ako ih je bilo koji su bili protiv njega kada smo bili jesenji prvaci - to poštujem, a ne ove što posle dva poraza kritikuju.

U javnost je izašla priča da je došlo do tenzija u upravi između Predraga Mijatovića i Danka Lazovića. Potvrdio je to i predsednik Rasim Ljajić. Kako vi vidite celu priču?

- U svakom klubu ima nesuglasica. Ne bih ulazio u to. Imam korektan odnos sa obojicom, iskreno ne znam šta se izdešavalo između njih. Ne bih ulazio u njih odnos, to nije moje. S obzirom da znam ko je bio Peđa u Španiji, da ne potcenjujem Danka, jasno kažem da Mijatoviću treba dati punu podršku i pustiti ga da radi posao, onako kako je zamislio u svojoj glavi. Ako to ne bude i ako ne bude rezultata, onda se zna šta sledi.

Jel mislite da je pritisak oko osvajanja titule negativno uticao na mlade igrače?

- Nije bilo druge, Partizan je morao da se opredeli za mlade igrače. Zašto? Pa, nisu imali novca. Nabrojao sam ko su ti momci, ne bih se ponavljao. Znam da su upravo oni ti koji će klubu doneti bolje rezultate i finansije. To vam je cela Mijatovićeva vizija, to pouzdano znam. Pritisak postoji, ali oni nose dres Partizana i moraju da žive sa tim. Hteli smo da se jurimo sa komšijama za titulu... Ali, nije bilo realno, koliko god mi to želeli. Poraz od Crvene zvezde nas je poremetio, ali neuspeh protiv OFK Beograda i niškog Radničkog su bili neplanirani.

Kako ste videli timski prelazni rok u Humskoj? Pojačanja tokom zime, Zdjelar i Mitrović, Polter, otišao Milošević

- Dobar potez uprave kluba bio je dovođenje Saše Zdjelara, Stefana Mitrovića i Nemca Sebastijana Poltera. Opet, sa druge strane, činjenica je da nam mnogo nedostaje Jovan Milošević. Da je on ostao, bila bi to druga priča. Ali šta je tu je, nema kukanja. Ova trojica iskusnih mogu mnogo da pomognu, samo im treba naši mesto u ekipi.

Šta očekujete od Partizana u nastavku prvenstva?

- Sledi nam mnogo važna utakmica protiv Vojvodine za vikend. Mnogo bi nam značilo da ih pobedimo u Novom Sadu. Sa tri boda, osigurali bismo drugo mesto i obezbedili kvalifikacije za UEFA takmičenja. A, ako izgubimo, neće biti dobro. Mislim da je Zvezda na prvom mestu nedodorljiva. Posebno sa ovakvim igračima koje ima.

Koliko bi Partizanu značilo da se domogne grupne faze u Evropi?

- Upravo je to najvažnije. Izaći u Evropu. Potruditi se da igramo Ligu Evrope, ili Ligu konferencije. Podediti sve tom cilju tokom leta. Zašto to kažem? Zbog novca i prihoda. Ako bismo uspeli da se domognemo nekog takmičenja, jasno je da bismo poboljšali klupske finansije. Partizan bi sa tim novcem od UEFA krenuo u nove pobede. Opet, treba biti mudar tokom leta, jer će sigurno doći ponude za mlade igrače. A, sa ovim finansijama u klubu, treba biti pametan, šta uraditi. Da li je bolje ostaviti još šest meseci ekipu na okupu zbog Evrope, ili napraviti dva do tri unosna transfera. I da se razumemo, za kvalifikacije u UEFA takmičenjima potrebna su još najmanje dva ili tri kvalitetna igrača.

Pitanje trenera. Svedoci smo da Partizan ove sezone ima trećeg šefa. Zašto?

- Trener?! Može da se priča sa više aspekata. Da je novca budite sigurno da bi Mijatović doveo kvalitetnog trenera. Da li domaćeg, ili iz inostranstva. Nije tako i znamo da ne možemo dovesti zvučno ime u Partizanu. Ovi koji su dosad bili treneri, neki se nisu snašli. Sada je tu Damir Čakar i treba mu dati podršku. On je vredan, zna kako diše Partizan. Bio je na klupi u proteklom periodu, upoznao igrače. Bio je logično rešenje. Šta će biti dalje, videćemo. Mislim da nismo imali mogućnosti zbog manjka para, za nešto bolje.

Zašto niko od Partizanovih legendi ne želi da radi za manju platu i pomogne klubu. U Crvenoj zvezdi, kada je bila u krizi Vladimir Petrović Pižon i Nenad Lalatović radili su za platu od 5.000 evra mesečno.

- Uh, odlično pitanje, na koje ne želim da dam odgovor. Treba pitati legende Partizana, zašto ne žele da treniraju klub, koji im je sve dao i koji ih je afirmisao. Svi znamo ko su legende i ko su treneri. Možda ima neko slobodan, pa neka se javi.

Eto, i vi ste legenda, da li biste došli da budete trener Partizana?

- Sad ste mi tek postavili mnogo teško pitanje! Član sam skupštine kluba... Kada su Partizan vodili neki drugi ljudi četiri godine sam čekao poziv, bio strpljiv, odbijao i neke dobre ponude. U ovoj situaciji to ne želim da komentarišem. Izbegao bih to pitanje. Škakljivo je. Ha, ha, ha... Da vam kažem iskreno, ranije sam stalno bio u krugu kandidata za mesto trenera u Partizanu, ali su se uvek pojavljivali drugi, sa manje staža i iskustva i dobijali šansu. Mene su zaobilazili. Iskreno, nije to pitanje za mene, već za nekog drugog.

Sećate li se dana kada ste vi igrali za Partizan?

- Kada sam došao iz Budućnosti u Paritzan, nisam mesec dana mogao da shvatim u kakav klub sam došao. Toliko je to bio veliki i vrhunski organizovan klub. Žarko Zečević i Nenad Bjeković su tada vodili Partizan. A, njih dvojica su imali sve u malom prstu. Od organizacije, pa do svega ostalog. Ništa nije moglo da nam fali, imali smo odlične uslove. A, zanimljivo, nismo imali "Zemunelo" kao današnji klinci. Trenirali smo na čuvenoj "Blatuši" i na stadionu JNA. Danas klinci imaju sijaset terena na "Teleoptiku", sportski centar, teretanu, saunu, bazene i šta već ne. Ali, nama to nije nedostajalo, imali smo želju, samopouzdanje, voleli Partizan i na treninge dolazili sa osmehom i srećni.

A, kako je bilo na terenu?

- Komšije su i tada bile moćne, bili su evropski prvaci, ali sa njima smo igrali ravnopravno. Bili smo jaki, a iz omladinskog pogona su nam stigli Savo Milošević, Albert Nađ, Dragan Ćirić... Imala je Zvezda tada moćan tim, ali smo im u svemu parirali. Uzeli smo im kup, a u njihovom timu Savićević, Prosinečki, Jugović, Belodedić... Titulu smo izgubili zbog onih penala, jer smo mnogo bodova prokockali - zaključio je razgovor za Kurir Branko Brnović.