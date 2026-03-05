Slušaj vest

Utakmica u Novom Pazaru je počela u 14.45 časova, a nakon nešto više od pola minuta igre je prekinuta zbog tuče.

Težak incident se dogodio na tribinama, kod dela namenjenog gostujućim navijačima.

Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Domaća publika je zasula gostujući sektor raznim predmetima i topovskim udarima, pa se stvorila gužva.

Veliki broj pripadnika žandarmerije je stigao do tog mesta, a od dima nastalog velikom količinom pirotehničkih sredstava nije se videlo šta se tačno dešava.

humanitarni-fudbalski-mec-57.jpg
Zvezdan Terzić
novi pazar-zvezda-658891.JPG
Lamin Jamal i Lionel Mesi

Tuča navijača split Izvor: Kurir