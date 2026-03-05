Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde je prekinuta već u prvom minutu.
OVAKO JE KRENUO HAOS U NOVOM PAZARU! Tuča i prekid u prvom minutu igre, žandarmerija uletela i na teren!
Utakmica u Novom Pazaru je počela u 14.45 časova, a nakon nešto više od pola minuta igre je prekinuta zbog tuče.
Težak incident se dogodio na tribinama, kod dela namenjenog gostujućim navijačima.
Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Domaća publika je zasula gostujući sektor raznim predmetima i topovskim udarima, pa se stvorila gužva.
Veliki broj pripadnika žandarmerije je stigao do tog mesta, a od dima nastalog velikom količinom pirotehničkih sredstava nije se videlo šta se tačno dešava.
