Treneri Crvene zvezde i Novog Pazara u fokusu
SVI GOVORE O TOME ŠTA SE DESILO IZMEĐU LALATOVIĆA I STANKOVIĆA: Fotografije o kojima priča Srbija!
Treneri fudbalera Crvene zvezde i Novog PazaraDejan Stanković i Nenad Lalatović imali su srdačan susret pre početka utakmice.
Dejan Stanković i Nenad Lalatović znaju se od malih nogu, igrali su u omladinskim kategorijama Crvene zvezde, a onda i u prvom timu. I privatno su mnogo dobri.
Nenad Lalatović i Dejan Stanković pred početak utakmice između Novog Pazara i Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Dejan Stanković i Nenad Lalatović rukovali su se pre početka utakmice, razmenili nekoliko rečenica, a onda je trener Crvene zvezde uradio nešto, što govori o tome koliko voli i poštuje svog kolegu.
Dejan Stanković zagrlio se Nenada Lalatovića, a onda ga poljubio u glavu. Novopazarska publika sa velikom pažnjom ispratila je sve ono što su uradila dvojica trenera i velikih prijatelja. Svaka čast za obojicu.
