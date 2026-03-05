Nenad Lalatović i Dejan Stanković na utakmici Novog Pazara i Crvene zvezde

Treneri fudbalera Crvene zvezde i Novog PazaraDejan Stanković i Nenad Lalatović imali su srdačan susret pre početka utakmice.

Dejan Stanković i Nenad Lalatović znaju se od malih nogu, igrali su u omladinskim kategorijama Crvene zvezde, a onda i u prvom timu. I privatno su mnogo dobri.

Nenad Lalatović i Dejan Stanković pred početak utakmice između Novog Pazara i Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dejan Stanković i Nenad Lalatović rukovali su se pre početka utakmice, razmenili nekoliko rečenica, a onda je trener Crvene zvezde uradio nešto, što govori o tome koliko voli i poštuje svog kolegu.

Dejan Stanković zagrlio se Nenada Lalatovića, a onda ga poljubio u glavu. Novopazarska publika sa velikom pažnjom ispratila je sve ono što su uradila dvojica trenera i velikih prijatelja. Svaka čast za obojicu.