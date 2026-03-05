Prelep gol levog beka crveno-belih za vođstvo
OVAKO JE POVELA CRVENA ZVEZDA U NOVOM PAZARU: Čudesan gol, prava magija! Ovako nešto se retko viđa! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde poveli su u Novom Pazaru u 37. minutu, a strelac je bio Nair Tiknizjan.
Pravi projektil uputio je Nair Tiknizjan i pocepao mrežu golmana Željka Samčovića.
Izveli su crveno-beli korner, a lopta je stigla na ivicu šesnaesterca gde se nalazio Nair Tiknizjan. Smirio je loptu levi bek Crvene zvezde, a onda onako fudbalski, punom zahvatio šut. Neverovatnom brzinom lopta je odletela i zasela pod prečku gola Novog Pazara.
Ništa tu nije mogao golmana Novopazaraca Željko Samčević. To se jednostavno ne brani. Bio je ovo prvi gol Naira Tiknizjana u dresu Crvene zvezde i ogrmna radosta za Jermenina, koju je podelio sa saigračima.
