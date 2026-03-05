Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poveli su u Novom Pazaru u 37. minutu, a strelac je bio Nair Tiknizjan.

Pravi projektil uputio je Nair Tiknizjan i pocepao mrežu golmana Željka Samčovića.

Izveli su crveno-beli korner, a lopta je stigla na ivicu šesnaesterca gde se nalazio Nair Tiknizjan. Smirio je loptu levi bek Crvene zvezde, a onda onako fudbalski, punom zahvatio šut. Neverovatnom brzinom lopta je odletela i zasela pod prečku gola Novog Pazara.

Ništa tu nije mogao golmana Novopazaraca Željko Samčević. To se jednostavno ne brani. Bio je ovo prvi gol Naira Tiknizjana u dresu Crvene zvezde i ogrmna radosta za Jermenina, koju je podelio sa saigračima.