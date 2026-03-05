Golman Crvene zvezde Mateus je doživeo tešku povredu na utakmici u Novom Pazaru.
JEZIV UDARAC U GLAVU ZVEZDINOG GOLMANA! Brazilac teško povređen u Novom Pazaru
Jeziv detalj se dogodio u 30. minutu kada je na Mateusa naleteo fudbaler domaćeg tima Abdulsamed Abdulahi.
Bila je to odlična šansa za gol Novog Pazara.
Crveno-beli su se odbranili, a Mateus je dobio težak udarac u glavu. Nekoliko minuta mu je ukazivana pomoć, a na gol je umesto njega stao mladi Vuk Draškić.
Povreda Mateus u Novom Pazaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
