Jeziv detalj se dogodio u 30. minutu kada je na Mateusa naleteo fudbaler domaćeg tima Abdulsamed Abdulahi.

Bila je to odlična šansa za gol Novog Pazara.

Crveno-beli su se odbranili, a Mateus je dobio težak udarac u glavu. Nekoliko minuta mu je ukazivana pomoć, a na gol je umesto njega stao mladi Vuk Draškić.

Povreda Mateus u Novom Pazaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video:

Šansa Crvene zvezde Izvor: Arena 1 Premium