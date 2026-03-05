Pojavio se novi snimak incidenta u Novom Pazaru zbog kojeg je došlo do prekida utakmice.
ISPLIVAO NOVI HOROR SNIMAK IZ NOVOG PAZARA: Navijači divljali u prvom minutu utakmice, pogledajte šta se desilo na tribinama!
Susret Novog Pazara i Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije je prekinut veću prvom minutu.
Stvorila se velika gužva kod sektora namenjenog navijačima Crvene zvezde i veoma brzo se stvorio veliki broj pripadnika žandarmerije. Prekid je trajao nekoliko muinuta, igrači su se povukli sa terena, pre nego što je nastavljen duel.
Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Pojavio se još jedan snimak incidenta koji je objavio "Mozzart sport".
Na snimku se vidi gađanje navijača bakljama.
Pogledajte kako je to izgledalo:
