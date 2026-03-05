Slušaj vest

Susret Novog Pazara i Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije je prekinut veću prvom minutu.

Stvorila se velika gužva kod sektora namenjenog navijačima Crvene zvezde i veoma brzo se stvorio veliki broj pripadnika žandarmerije. Prekid je trajao nekoliko muinuta, igrači su se povukli sa terena, pre nego što je nastavljen duel.

Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pojavio se još jedan snimak incidenta koji je objavio "Mozzart sport".

Na snimku se vidi gađanje navijača bakljama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

