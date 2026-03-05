Slušaj vest

Nenad Lalatović, trener fudbalera Novog Pazara, ponovo je bio u centru pažnje i to na utakmici četvrtfinala Kupa Srbije protiv Crvene zvezde.

Navijači šampiona Srbije pozdravili su svog nekadašnjeg fudbalera, kapitena i trenera Nenada Lalatovića, danas šefa struke Novog Pazara.

Nenad Lalatović i Dejan Stanković pred početak utakmice Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle aplauza, Delije su orkestrirano počele da skandiraju:

- Prekrsti se Lalate! Prekrsti se Lalate!

I onda je nastao tajac na stadionu. Ali, sve pokazuje snimak portala Mocart sport. Nenad Lalatović pogledao je prema navijačima Crvene zvezde i prekrstio se. Onda se okrenuo prema simpatizerima Novog Pazara i uradio isto.

Posle toga nastale su ovacije prema Nenadu Lalatoviću sa obe tribine, a potom i sa celog stadiona.

