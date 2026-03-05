Strateg domaćeg tima ponovo u žiži
"LALATE PREKRSTI SE!" Delije skandirale treneru Novog Pazara, a onda je Lalatović uradio nešto o čemu se priča...
Nenad Lalatović, trener fudbalera Novog Pazara, ponovo je bio u centru pažnje i to na utakmici četvrtfinala Kupa Srbije protiv Crvene zvezde.
Navijači šampiona Srbije pozdravili su svog nekadašnjeg fudbalera, kapitena i trenera Nenada Lalatovića, danas šefa struke Novog Pazara.
Posle aplauza, Delije su orkestrirano počele da skandiraju:
- Prekrsti se Lalate! Prekrsti se Lalate!
I onda je nastao tajac na stadionu. Ali, sve pokazuje snimak portala Mocart sport. Nenad Lalatović pogledao je prema navijačima Crvene zvezde i prekrstio se. Onda se okrenuo prema simpatizerima Novog Pazara i uradio isto.
Posle toga nastale su ovacije prema Nenadu Lalatoviću sa obe tribine, a potom i sa celog stadiona.
