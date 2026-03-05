Slušaj vest

CAS je saopštio da su sudije u ovom predmetu potvrdile kaznu od 350.000 švajcarskih franaka (oko 450.000 dolara) za FS Malezije, kao i jednogodišnje suspenzije za sedam igrača, "zbog njihovog saučesništva u ovoj prevari".

Igrači su dobili malezijske pasoše i bili su izbarani za tim koji je u junu prošle godine pobedio Vijetnam sa 4:0, u kvalifikacionoj utakmici za Kup Azije 2027. godine. Ta pobeda trebalo bi da bude poništena.

"Sudsko veće utvrdilo je da je prekršaj falsifikovanja dokumenata dokazan i da je zabrana igranja utakmica u trajanju od 12 meseci razumna i proporcionalna sankcija za igrače", naveli su iz CAS-a.

Međutim, sud je ublažio kazne Fife odlučivši da igrači mogu da treniraju i učestvuju u fudbalskim aktivnostima van utakmica dok im suspenzija ne istekne.

Fudbalski savez Malezije priznao je "institucionalne propuste" i nije osporavao odgovornost za kršenje disciplinskih pravila Fifa.

"Takođe su naveli da su igrači imali ograničenu ulogu u dostavljanju dokumenata koje je savez tražio i da ih nisu pripremali niti menjali", dodaje se u saopštenju CAS-a.

