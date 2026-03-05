Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde slavili su nad Novim Pazarom sa 2:0 (1:0) i plasirali se u polufinale Kupa Srbije.

Trener domaćeg tima Nenad Lalatović sumirao je utiske posle meča:

"Zvezda je bila jača. Nije jača samo od nas, nego i od Lila i Malmea. Ono što je bilo u našoj moći uradili smo, korektno smo se postavili. Primili smo dva gola - iz kornera i iz auta, mi smo dali naš maksimum", rekao je Lalatović posle meča.

Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Golove za pobedu Zvezde postigli su Nair Tiknizjan u 37. i Timi Maks Elšnik u 50. minutu.

Početak utakmice obeležili su navijački incidenti i bacanje baklji, zbog čega je meč prekinut na nekoliko minuta.

U sredu su plasman u polufinale Kupa Srbije izborile ekipe Vojvodine, Jedinstva iz Uba i Grafičara.

