Slušaj vest

Fudbalski klub Vojvodina obavestio je javnost o važnim detaljima pred derbi sa Partizanom.

Iz bezbednosnih razloga, navijačka grupa Firma otkupila je ceo kontigent karata za zapadnu tribinu za derbi sa Partizanom, te na taj način obezbedila svakom navijaču „stare dame“ da uz svoju prikazanu sezonsku ili člansku kartu u obeležjima kluba, preuzmu svoje ulaznice.

1/15 Vidi galeriju OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

Karte će se kao pozivnice deliti u Šopu navijača FK Vojvodina na zapadnoj tribini stadiona „Karađorđe“ u četvrtak, petak i subotu od 17 do 20 časova, kao i u nedelju na dan utakmice, od 16 časova do početka meča. Važno je da napomenemo da jedna osoba može da preuzme najviše dve karte.

Karte za istočnu tribinu su već rasprodate, dok se ulaznice za južnu tribinu po ceni od 1.200 dinara mogu kupiti – „online“ na sajtu kluba, kao i na dan utakmice od 15 časova na blagajni stadiona na južnoj tribini stadiona „Karađorđe“.

Takođe, povodom 8. marta, za sve dame ulaz na zapadnu i istočnu tribinu je slobodan, uz obeležja Vojvodine.

Fudbalski klub Vojvodina posebno napominje da je, iz bezbednosnih razloga i u dogovoru sa policijom, odlučeno da zapadna i istočna tribina budu predviđene za navijače Vojvodine, dok je za gostujuće navijače predviđena južna tribina. Na zapadnu i istočnu tribinu stadiona neće biti dozvoljen ulaz osobama sa obeležjima FK Partizan.

Kapije stadiona biće otvorene dva sata pre početka utakmice, a fudbalski klub Vojvodina poziva sve gledaoce da na vreme obezbede svoju ulaznicu i ranije uđu na stadion, kako bi se izbegle bespotrebne gužve prilikom ulaska, kao i da svoj klub bodre sportski i u duhu fer-pleja, izbegavajući bilo kakvo nedolično i neprikladno ponašanje.

"Pozivamo sve navijače kojima je Vojvodina u srcu, da nam se pridruže na zapadnoj i istočnoj tribini, da popunimo stadion i da svojom podrškom pomognemo našoj „staroj dami“ da upiše novi trijumf u nastavku borbe za vrh Super lige Srbije".