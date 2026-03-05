Sjajan gol Elšnika...
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE ZVEZDA DUPLIRALA PREDNOST U NOVOM PAZARU! Elšnik sjajnog golčinom pogurao crveno-bele ka polufinalu Kupa Srbije!
Slušaj vest
Fudbaleri Novog Pazara i Crvene zvezde trenutno igraju meč četvrtfinala Kupa Srbije, a gost iz Beograda vodi rezultatom 0:2.
Zvezda je povela preko Tiknizijana u 37. minutu, a prednost je duplirana u 50. minutu kada se u strelce upisao Elšnik.
Povreda Mateus u Novom Pazaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Eraković je izveo korner, Arnautović da je primi, ali se ona odbila do Elšnika koji je sa penala iz voleja zatresao mrežu Novog Pazara.
Pogledajte ovaj gol:
Reaguj
Komentariši