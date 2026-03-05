Slušaj vest

Susret četvrtfinala Kupa Srbije na Gradskom stadionu u Novom Pazaru je prekinut posle nešto više od pola minuta igre zbog teškog incidenta i tuče na tribinama zbog koje je i te kako aktivna bila žandarmerija.

Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

A, nekoliko minuta posle nastavka meča viđen je pogodak.

Marinković je udarcem glavom savladao Mateusa posle centaršua Camaja, ali je veliko slavlje domaćih prekinuo pomoćni sudija koji je podignutom szastavicom signalizirao ofsajd.

Pogledajte poništeni gol Novog Pazara:

