Utakmica Novog Pazara i Crvena zvezda je imala prilično buran početak.
KRATKO SE RADOVALI
PAZARCI ŠOKIRALI ZVEZDU, A SUDIJA NJIH! Pogledajte poništen gol Novog Pazara nakon tuče i prekida utakmice!
Susret četvrtfinala Kupa Srbije na Gradskom stadionu u Novom Pazaru je prekinut posle nešto više od pola minuta igre zbog teškog incidenta i tuče na tribinama zbog koje je i te kako aktivna bila žandarmerija.
A, nekoliko minuta posle nastavka meča viđen je pogodak.
Marinković je udarcem glavom savladao Mateusa posle centaršua Camaja, ali je veliko slavlje domaćih prekinuo pomoćni sudija koji je podignutom szastavicom signalizirao ofsajd.
Pogledajte poništeni gol Novog Pazara:
