- Izlazimo iz teškog ciklusa. Mnogo utakmica je bilo, mnogo potrošnje. Mi smo Zvezda i nema kukanja. Čestitam momcima od sveg srca. Znam da je tu bilo povreda, na kraju su svi rekli da mogu da igraju. Zahvaljujem navijačima, 300 Spartanaca što su došli ovde da nas bodre. Tvrd ambijent. Još jedna stepenica preskočena ka našim ciljevima - rekao je Stanković.