Kao što smo mogli da svedočimo, tog istorijskog dana, 4. marta 2026. godine, Gočmanac je odbranio četiri od četiri penala i tako odveo svoju Vošu u polufinale Kupa Srbije.

Na prste jedne ruke do sada su mogli da se nabroje golmani koji su uspeli da odbrane sve, odnosno četiri penala.

Prvi i nezaboravni trenutak, finale Kupa evropskih šampiona, 1986. godine, golman Steaue iz Bukurešta, Helmut Dukadam, odbranio je sva četiri penala protiv velike Barselone i tako Rumunima doneo pehar prvaka Evrope.

U novijoj istoriji, svima je poznato i finale Interkontinentalnog kupa iz decembra 2025. godine. Golman Pari Sen Žermena, Matvej Safonov odbranio je takođe četiri uzastopna penala, ali je ipak, za razliku od Gočmanaca, najpre primio gol u prvoj seriji, a onda je odbranio sve preostale udarce i Parižanima doneo trofej.

Identičan podvig kao Matija Gočmanac, ostvario je irski golman Kiran Keli. U finalu irskog FA kupa, on je odbranio takođe sva četiri penala za svoj Sligo rovers i tako doneo pobedu nad Šamrokom.

Da ne bismo nekog i preskočili, iz dostupnih podataka, tu je i golman Nigerije Vinsent Enjeama koji je odbranio četiri penala za svoj tim u pobedi nad Tunisom u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija 2006, dok je golman Južne Afrike Ronven Vilijams odbranio četiri od pet penala protiv Zelenoortskih Ostrva takođe u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija, 2024. godine.

Inače, da su Vošini golmani specijalisti za penale, već piše u istoriji našeg kluba i srpskog fudbala. Legendarni Čedo Maras odbranio je tri uzastopna penala protiv Slobode u Tuzli u jesen 1988, a isti podvig ponovio je Nikola Simić u 1/16 finala Kupa Srbije u sezoni 2022/23, u pobedi Vojvodine nad Grafičarom na stadionu „Rajko Mitić“.