GOLMAN VOJVODINE UŠAO U ISTORIJU FUDBALA! Ono što je uradio je neverovatno - odbranio sva četiri penala, pogledajte ko je sve to uspeo da uradi!
Kao što smo mogli da svedočimo, tog istorijskog dana, 4. marta 2026. godine, Gočmanac je odbranio četiri od četiri penala i tako odveo svoju Vošu u polufinale Kupa Srbije.
Na prste jedne ruke do sada su mogli da se nabroje golmani koji su uspeli da odbrane sve, odnosno četiri penala.
Prvi i nezaboravni trenutak, finale Kupa evropskih šampiona, 1986. godine, golman Steaue iz Bukurešta, Helmut Dukadam, odbranio je sva četiri penala protiv velike Barselone i tako Rumunima doneo pehar prvaka Evrope.
U novijoj istoriji, svima je poznato i finale Interkontinentalnog kupa iz decembra 2025. godine. Golman Pari Sen Žermena, Matvej Safonov odbranio je takođe četiri uzastopna penala, ali je ipak, za razliku od Gočmanaca, najpre primio gol u prvoj seriji, a onda je odbranio sve preostale udarce i Parižanima doneo trofej.
Identičan podvig kao Matija Gočmanac, ostvario je irski golman Kiran Keli. U finalu irskog FA kupa, on je odbranio takođe sva četiri penala za svoj Sligo rovers i tako doneo pobedu nad Šamrokom.
Da ne bismo nekog i preskočili, iz dostupnih podataka, tu je i golman Nigerije Vinsent Enjeama koji je odbranio četiri penala za svoj tim u pobedi nad Tunisom u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija 2006, dok je golman Južne Afrike Ronven Vilijams odbranio četiri od pet penala protiv Zelenoortskih Ostrva takođe u četvrtfinalu Afričkog kupa nacija, 2024. godine.
Inače, da su Vošini golmani specijalisti za penale, već piše u istoriji našeg kluba i srpskog fudbala. Legendarni Čedo Maras odbranio je tri uzastopna penala protiv Slobode u Tuzli u jesen 1988, a isti podvig ponovio je Nikola Simić u 1/16 finala Kupa Srbije u sezoni 2022/23, u pobedi Vojvodine nad Grafičarom na stadionu „Rajko Mitić“.