Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Novi Pazar sa 2:0.

Pored tuče navijača i prekida utakmice, obeležila je stravična povreda Mateusa, golmana aktuelnog prvaka Srbije.

Prema najnovijim informacijama, brazilski golman je od siline udarca zadobio potres mozga, ali detalji povrede još uvek nisu poznati.

Povreda Mateus u Novom Pazaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

