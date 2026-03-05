"To nas je malo pomelo. Mateus, ne znamo još, budan je, svestan je, ali ima momente kad gubi pamćenje, vraća pamćenje. OK je, svestan je. Bruno je sigurno dobro istegao ložu. Pauza, ali ćemo da vidimo. Marko se bori sa svojim problemčičima, ali ne odustaje od treninga i utakmica. Ima problem sa kolenima i nekim ožiljcima na loži, pa doziramo minutažu. Dobro je ušao, bez zagrevanje, bez ičega. I tu sam sa plašio da će biti nešto, ali sve je otišlo kako treba”, rekao je Stanković.