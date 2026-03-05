Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Novi Pazar sa 2:0.

Pored tuče navijača i prekida utakmice, obeležila je stravična povreda Mateusa, golmana aktuelnog prvaka Srbije.

Upitan je šef struke Crvene zvezde Dejan Stanković da prokomentariše povrede Bruna Duartea, Mateusa Lime i Marka Arnautovića.

"To nas je malo pomelo. Mateus, ne znamo još, budan je, svestan je, ali ima momente kad gubi pamćenje, vraća pamćenje. OK je, svestan je. Bruno je sigurno dobro istegao ložu. Pauza, ali ćemo da vidimo. Marko se bori sa svojim problemčičima, ali ne odustaje od treninga i utakmica. Ima problem sa kolenima i nekim ožiljcima na loži, pa doziramo minutažu. Dobro je ušao, bez zagrevanje, bez ičega. I tu sam sa plašio da će biti nešto, ali sve je otišlo kako treba”, rekao je Stanković.

Povreda Mateus u Novom Pazaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 O zdravstvenom stanju oglasio se i sam kub.

"Mateus je imao potres mozga, a sada je stabilan. On je nakon utakmice pregledan u novopazarskoj bolnici, gde su mu urađeni svi neophodni pregledi. Po povratku ekipe u Beograd, koji je planiran za danas, biće obavljeni i dodatni lekarski pregledi", poručili su iz FK Crvena zvezda.

Ne propustiteFudbalPOZNAT STEPEN POVREDE MATEUSA: Golman Zvezde doživeo stravičnu povredu!
Mateus
FudbalFSS SE OGLASIO POSLE HAOSA U NOVOM PAZARU! Radujko zatražio hitan sastanak, pročitajte saopštenje koje obilazi celu Srbiju!
novi pazar-zvezda-658214.JPG
FudbalPRVE REČI DEJANA STANKOVIĆA POSLE POBEDE U NOVOM PAZARU: Trener Zvezde poslao poruku navijačima: "300 Spartanaca što su došli ovde da nas bodre"
novi pazar-zvezda-660211.JPG
FudbalPRVE REČI LALATOVIĆA POSLE ISPADANJA IZ KUPA: Ovako je pokomentarisao poraz od Zvezde!
Nenad Lalatović

Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena Izvor: Arena 1 Premium