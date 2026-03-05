Slušaj vest

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, na terenu je mogla da se vidi i lepa sportska slika. Treneri Nenad Lalatović i Dejan Stanković, srdačno su se pozdravili i razmenili nekoliko reči u prijateljskom tonu.

Posle utakmice, Nenad Lalatović je istakao da Crvenu zvezdu želi da vidi na putu ka osvajanju duple krune, dok je poručio da se nada da će Novi Pazar uspeti da stigne do četvrtog mesta na tabeli i tako izbori plasman u evropska takmičenja.

- Čestitao bih Crvenoj zvezdi na pobedi. U najavi sam rekao da je Zvezda šampion, od dolaska Dekija igraju sjajno, nezasluženo su ispali od Lila, imali su možda jedno slabije poluvreme, fenomenalan Malme, dominantna Zvezda u derbiju, to samo pokazuje snagu. Pobedili su Radnički, Želju... Danas sa nama, iz prvog ozbiljnog šuta sa 25 metara dali su gol, Zvezda kada povede na strani, ekipe teško mogu da se vrate u igru - rekao je Lalatović i potom dodao:

- Mi nemamo velike rotacije, ali sam ponosan na moje igrače. Drugi gol primamo iz auta bilijarski, odbija se lopta. Ali nismo odustajali, ponosan sam na svoje igrače, sad sam im rekao, sa svake utakmice i sa svakog treninga odlazim kući zadovoljan, jer znam da daju svoj maksimum i to je za mene najvažnije. Zvezdi želim da osvoji duplu krunu, a ja bih voleo da sa Pazarom budem u prva četiri i da uđemo u Evropu - dodao je trener Novog Pazara.