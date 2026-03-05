Slušaj vest

Rukovodstvo Zajednice je spremno da se već po odigravanju narednog takmičarskog kola održi predloženi sastanak kako bi se zajedničkim snagama definisali konkretni koraci u suzbijanju nasilja i upotrebe pirotehnike.

Očuvanje sigurnosti i zaštita života svih aktera, od igrača, preko službenih lica, do samih navijača, mora biti apsolutni prioritet svih klubova u okviru dva najviša ranga domaćeg fudbala.

Fudbalski savez Srbije je ranije danas objavio sledeće obaveštenje:

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST | FSS NAJOŠTRIJE OSUĐUJE PONAŠANJE NAVIJAČA I UPOTREBU PIROTEHNIKE NA STADIONIMA, ZAKAZAN HITAN SASTANAK

Posle incidenata i dešavanja na tribinama tokom utakmice u Novom Pazaru između Novog Pazara i Crvene zvezde, ali i niza sličnih situacija koje su u poslednje vreme zabeležene na stadionima širom Srbije, Fudbalski savez Srbije najoštrije osuđuje ponašanje pojedinih navijača i sve učestaliju upotrebu pirotehničkih sredstava.

U poslednjem periodu evidentan je porast korišćenja pirotehnike na tribinama, što je u više navrata dovelo do povređivanja policijskih službenika, redara, ali i aktera na terenu.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko zatražio je hitan sastanak sa rukovodstvom Zajednice klubova Super i Prve lige Srbije, kako bi se razmotrile dodatne mere u cilju sprečavanja nasilja i podizanja bezbednosti na stadionima.

O zaključcima sastanka i konkretnim merama koje će biti preduzete javnost će biti blagovremeno obaveštena.