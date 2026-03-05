Slušaj vest

Pored tuče navijača i prekida utakmice, obeležila je stravična povreda Mateusa, golmana aktuelnog prvaka Srbije.

Klub je nakon utakmice potvrdio da je Mateus imao potres mozga, a sada je stabilan.

On je nakon utakmice pregledan u novopazarskoj bolnici, gde su mu urađeni svi neophodni pregledi. Po povratku ekipe u Beograd, koji je planiran za danas, biće obavljeni i dodatni lekarski pregledi.

Povreda Mateus u Novom Pazaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Mateus se ubrzo oglasio, te je na Instagramu poslao ohrabrujuću poruku.

- Hvala svima na porukama, javljam se da kažem da sam dobro, hvala Bogu. Veoma sam srećan zbog pobede - napisao je Mateus.

Screenshot 2026-03-05 191052.jpg
Foto: Screenshot / Instagram

Ne propustiteFudbal"MATEUS GUBI PAMĆENJE, BUDAN JE..." Novi detalji o zdravstvenom stanju Zvezdinog golmana
Mateus
FudbalPOZNAT STEPEN POVREDE MATEUSA: Golman Zvezde doživeo stravičnu povredu!
Mateus
FudbalJEZIV UDARAC U GLAVU ZVEZDINOG GOLMANA! Brazilac teško povređen u Novom Pazaru
novi pazar-zvezda-658894.JPG
FudbalMATEUS POSLAO JASNU PORUKU BOTAFOGU I NAVIJAČIMA CRVENE ZVEZDE: Evo, šta Brazilac misli o 3,5 miliona evra!
Mateus

Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena Izvor: Arena 1 Premium