Scene haosa koje su viđen tokom utakmice između Novog Pazara i Crvene zvezde, prenele su se i na ulice ovog grada.

Po završetku utakmice, koju je Crvena zvezda dobila rezultatom 2:0, gostujući navijači su u koloni autobusa i uz pratnju policije, krenuli ka izlazu iz Novog Pazara.

Novi Pazar - Crvena zvezda incidenti na meču navijači Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Međutim, pripadnici novopazarske "Torcide" su kamenovali autobuse i polomili stakla na njima.

Usledila je akcija navijača Crvene zvezde, koji su iskakali kroz polomljena stakla.

Nastala je jurnjava o ulicama, ali je veće nerede sprečila policija koja je u velikom broju bila prisutna.

Novi Pazar Crvena zvezda haos na kraju poluvremena Izvor: Arena 1 Premium